إنجاز جديد للجودو المصري.. محمد مطيع ينضم للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي

حقق الجودو المصري إنجازًا جديدًا بانضمام محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للجودو، ليكون بذلك أول مصري يشغل هذا المنصب الرفيع.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لنجاحات مطيع في قيادة الجودو المصري نحو طفرة كبيرة، وتتويجا للمنتخب الوطني بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا، وذلك بجيل شاب يعكس مستقبل اللعبة المشرق ويؤكد تطورها في مصر، وفق مانشرته صفحة Sports News Egypt، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».