إبراهيم العربي: تكريم الرئيس السيسي لي شرف كبير والدولة تدعم الصناعة بقوة

كتب: إبراهيم الديهي

وجّه المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد تكريمه اليوم في احتفالية عيد العمال، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتم تكريم رجل أعمال فيها خلال عيد العمال وهذا شرف كبير.

وأضاف «العربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيد الرئيس دائما يدعم الصناعة ويشجع رجال الأعمال على التوسع وزيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب وهو ما تعمل عليه شركه بشكل مستمر وهي وصية والده لهم بأن يتم رفع عدد العاملين بالشركة من 40 ألف إلى 200 ألف موظف من خلال التوسع في الشركات والمصانع لخدمة الناس.

إبراهيم العربي يشكر الرئيس السيسي على التكريم

وأشار إلى أن التكريم كان مفاجأة له، قائلا: «شكرا لأقصى الحدود للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التكريم الذي حصلنا عليه».

وأوضح أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية يشجعون ويدعمون رجال الأعمال المصريين والأجانب لزيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات المختلفة.