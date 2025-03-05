تعيين عزام الأحمد أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها، مساء اليوم السبت في رام الله، تعيين عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، بالأغلبية الساحقة، على استحداث منصب نائب للرئيس في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها، عام 1964.