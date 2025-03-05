تعيين عزام الأحمد أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تعيين عزام الأحمد أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها، مساء اليوم السبت في رام الله، تعيين عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
في وقت سابق، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، بالأغلبية الساحقة، على استحداث منصب نائب للرئيس في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها، عام 1964.
وينص القرار على أن يُعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يُكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وصوّت لصالح القرار، 170 عضوًا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «الزووم»، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.