تخفيضات 30% بمنافذ وزارة التموين ببني سويف (فيديو)

تخفيضات 30% بمنافذ وزارة التموين ببني سويف (فيديو)

تخفيضات 30% بمنافذ وزارة التموين ببني سويف (فيديو)

أكد محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، أن لديهم 10 فروع للشركة المصرية التابعة لوزارة التموين ببني سويف والفروع تعلن دائما عن تخفيضات في السلع الغذائية للمواطنين وتوفر جميع السلع من لحوم ودواجن ومجمدات وزيوت.

منافذ وزارة التموين في بني سويف

وأشار محمد عبد الرحمن، خلال لقاء بكاميرا برنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، إلى أن فروعهم تعلن دائما على صفحات فيسبوك عن العروض الخاصة بالسلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% وكل متطلبات المواطن متوفرة.

وأوضح مدير مديرية التموين ببني سويف، أنهم يراعون جودة المنتج المقدمة للمواطن كما يوجد لديهم لحوم سودانية بـ285 جنيها وعليها إقبال كبير من المواطنين، مؤكدا أن البائعين في منافذ التموين يتعاملون مع المواطن بسهولة ويسر ويقدمون كل الخدمات.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا