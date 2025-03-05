تخفيضات 30% بمنافذ وزارة التموين ببني سويف (فيديو)

أكد محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، أن لديهم 10 فروع للشركة المصرية التابعة لوزارة التموين ببني سويف والفروع تعلن دائما عن تخفيضات في السلع الغذائية للمواطنين وتوفر جميع السلع من لحوم ودواجن ومجمدات وزيوت.

منافذ وزارة التموين في بني سويف

وأشار محمد عبد الرحمن، خلال لقاء بكاميرا برنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، إلى أن فروعهم تعلن دائما على صفحات فيسبوك عن العروض الخاصة بالسلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% وكل متطلبات المواطن متوفرة.

وأوضح مدير مديرية التموين ببني سويف، أنهم يراعون جودة المنتج المقدمة للمواطن كما يوجد لديهم لحوم سودانية بـ285 جنيها وعليها إقبال كبير من المواطنين، مؤكدا أن البائعين في منافذ التموين يتعاملون مع المواطن بسهولة ويسر ويقدمون كل الخدمات.