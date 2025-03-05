كامل الوزير: مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية يوفر العملة الصعبة ويفتح أبواب التصدير

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بدء تشغيل مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح «الوزير» في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن معظم الدول تعتمد حاليا على الاستيراد من دول مثل اليابان وإسبانيا، ما يمنح مصر ميزة تنافسية كبرى في السوق الإقليمي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من هذه القضبان لن يقتصر على تغطية الاحتياجات الداخلية فقط، بل سيمتد إلى التصدير للدول العربية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

وفي سياق حديثه، شدد الوزير على موقف الدولة الحاسم تجاه المتاجرة غير القانونية في الأراضي، قائلاً: «أوقفنا هذه الممارسات وسنستمر في منعها بكل حزم».

كما تطرق إلى التحديات البيئية والمائية المرتبطة بالصناعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير مصادر بديلة للطاقة مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنشاء محطات لتحلية المياه.

وأضاف أن الحكومة توفر حوافز ضريبية للمستثمرين، وتدعم توفير العمالة الفنية المصرية المؤهلة، مشيرًا إلى افتتاح مصنع جديد كل ساعتين، في وتيرة وصفها بـ«سفينة نوح» تعبيرًا عن شمولية النهضة الصناعية في مصر.

وفيما يخص تسهيل الإجراءات على المستثمرين، أعلن الوزير خطة لدمج الرسوم الحكومية في رسم موحد يُدفع إلكترونيًا، تحت مسمى «رسم خدمات»، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية توزيعه على الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، ما يسهّل الإجراءات ويقلل البيروقراطية.