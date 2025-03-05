لميس الحديدي تشيد بانتخابات الصحفيين: كان يوما مشرفا.. منافسة عظيمة ومحترمة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي أُجريت أمس، ووصفت اليوم بـ«المشرف».

وخلال تقديمها لحلقة جديدة من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، قالت: «بالأمس كان يوماً مشرفاً في نقابة الصحفيين، وشاركت فيه كغيري من الزملاء، سواء لاختيار أعضاء المجلس أو لاختيار النقيب»، مشيرًا إلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز الزميل خالد البلشي بدورة جديدة كنقيب للصحفيين، بنسبة 55% من الأصوات، بعد منافسة قوية ومحترمة مع النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة.

وأعربت عن إعجابها بحجم المشاركة في العملية الانتخابية، قائلة: «الإقبال كان جيداً، حيث شارك نحو 59% من إجمالي الكتلة الصحفية التي تبلغ 10,200 صحفي، وكنت أتمنى أن يكون العدد أكبر كانت منافسة عظيمة ومحترمة، نهنئ النقيب خالد البلشي، ونوجه كل التقدير للأستاذ عبد المحسن سلامة، هكذا تكون الديمقراطية.. فالتنافس المحترم يخلق أجواءً ممتازة للصحافة ولجميع مؤسسات الدولة».

واختتمت بالقول: «هدفنا جميعاً هو تعزيز الصحافة، وتوسيع مساحة الحريات والتعبير، وصون كرامة الصحفي، وتحسين أوضاعه، وهذه هي المهام الأساسية للنقابة في العامين المقبلين».