إدارة ترامب تخطط لخفض أعداد الموظفين في قطاع الاستخبارات

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم من حليفه الملياردير إيلون ماسك، تنفيذ خطة طموحة لخفض الإنفاق الفيدرالي عبر تقليص عدد الوكالات الحكومية والسعي إلى تفكيك بعضها، في خطوة أدت حتى الآن إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف.

وفي تقرير لقناة القاهرة الإخبارية ، ذكر أن الإدارة تعتزم تنفيذ تقليصات واسعة في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووحدات تجسس أميركية أخرى. ووفقًا للتقرير، تشمل الخطط إلغاء نحو 1200 وظيفة في الوكالة، إلى جانب آلاف الوظائف الأخرى في قطاعات مختلفة من مجتمع الاستخبارات الأميركي، بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المسؤول عن تنسيق عمل 18 وكالة أمنية.

وأوضحت القناة أن التقليصات في الـCIA شملت مئات الموظفين الذين اختاروا التقاعد المبكر، فيما سيتم خفض العدد المتبقي عبر تجميد التوظيف، دون الحاجة إلى عمليات تسريح جماعية.

وفي بيان صادر عن الوكالة، أكدت أن مديرها جون راتكليف يعمل على «موائمة الوكالة مع أولويات الرئيس ترامب للأمن القومي»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى «إعادة تنشيط الوكالة، وفتح المجال أمام القيادات الصاعدة، وتعزيز قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها».