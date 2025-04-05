أفضل دعاء لأبي المتوفى في شهر ذي القعدة.. اللهمّ ارحم من عز علي فراقه

في شهر ذي القعدة، بعد انقضاء رمضان وأيام العيد والدخول في الأشهر الحرم، تشتاق القلوب لمن فقدناهم، وخصوصًا الآباء الذين رحلوا وتركوا فراغًا لا يُملأ.

والدعاء للأب المتوفى في شهر ذي القعدة، من الأمور التي يحرص عليها كثير من الناس، وذلك حتى يتذكروا آبائهم بالخير والدعاء، وترصد السطور التالية دعاء لروح الأب المتوفى، نسأل الله أن يتقبله ويجعله من أهل الجنة، ويمنّ عليه بالرحمة والمغفرة.

دعاء للأب المتوفى في شهر ذي القعدة

ولا توجد صيغة محددة في دعاء للأب االمتوفى في شهر ذي القعدة، ولكن يمكن للأبن أو الابنة الدعاء لفقيدهم في أي وقت بالرحمة والمغفرة، ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الشخصية بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ومنها:

-اللهمّ ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا، اللهمّ ارحم أبي وأسكنه جنتك.

-اللهمّ ارحم أبي تحت التّراب، وأسعده في جنة الفردوس كما أسعدني، وأعوذ بالله من دُنيا خالية من أحبتي.

- اللهمّ ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره اللهمّ اجعل أيامه في الجنة أجمل.

-اللهمّ ارحم من عز علي فراقه، يا رب إنّ أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.

-اللهمّ ارحم أبي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني، واشتاقت له روحي ولم تجده، ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ جازِ أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهمّ أطعم أمي وأبي من الجنة، واسقهما من شراب أهل الجنة، وأرهما مكانهما من الجنة، وقل لهما: ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.

دعاء للأب االمتوفى

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها للأب المتوفى في شهر ذي القعدة، ما يلي:

-اللهمّ أبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

-اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا والنّور، والفسحة والسّرور.

-اللهمّ إنّ أبي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به فارحمه بهما.

-اللهمّ إنّ أبي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

-اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نورٍ من نورك.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

-اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند سؤال الملكين.

-اللهم اغفر لأبي المتوفي، وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخله في عبادك الصالحين.

- اللهمّ ارحم من عز على فراقه، يا رب إنّ أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.

- اللهم إنه كان يشهد أنه لا إله أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، فتقبله واغفر له ذنوبه.

- اللهم اغفر لأبي، وارحمه فكان بي رحيمًا، واعف عنه يا كريم، وأكرم نزله.

- اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.