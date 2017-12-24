المسلماني: العرب ليس لهم أي مكان حاليا في القدس

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، بينما كانت رؤية العرب أن تكون القدس الشرقية فقط هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم 2" أن قرار "ترامب" تبعه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية وبالتالي فإن العرب ليس لهم أي مكان في القدس لا شرقية أو غربية.

وأشار "المسلماني"، إلى أنه بالنسبة للأمم المتحدة وما حدث فيها فقد كان بها معركتين الأولى بمجلس الأمن والثانية بالجمعية العامة، متابعا أن مصر هي أول من قادت المعركة في الأمم المتحدة حيث قدمت مصر مشروع قرار بمجلس الأمن بإلغاء قرار الرئيس "ترامب" لافتًا أن عدد أعضاء مجلس الأمن 15 دولة منهم 5 دول لهم حق الاعتراض "الفيتو" و10 لهم حق التوصيت وحتى يتم الموافقة على أي قرار لابد من موافقة 9 دول ممن لهم حق التصويت دون اعتراض من أي دولة من دول "الفيتو".

وأضاف المسلماني، أن جميع دول مجلس الأمن اعترضت على القرار الأمريكي وكانت مع فلسطين متابعا أن أمريكا فقط هي من استخدمت حق "الفيتو" لصالح إسرائيل وبالتالي كان على مصر التوجهه للجمعية العامة لمجلس الأمن وكانت الأغلبية التصويت للقرار لصالح فلسطين.