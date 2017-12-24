أحمد موسى بعد تكرار الاعتداء على المصريين بالخارج: الموضوع زاد عن الحد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة شديدة اللهجة لقادة الدول العربية، عقب واقعة تشاجر مواطن مصري مع أردني وتسببه في إصابته بكسر في الجمجمة، موضحًا أنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن المصري في كل مكان، مؤكدا أنه "زعلان جدا"، على حد قوله.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "بقول لقادة الدول العربية، احترموا المصريين وحافظوا على ولادنا الموضوع زاد عن الحد، لو حصلت تاني لأي مواطن حقول كلام تاني".

وتابع: "النهاردة اتضرب مصري في الأردن وقبل كدة في الكويت وقبليها في السعودية، هو بجد فيه إيه!؟".