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الوطن

وزير الرياضة يتكفل بعلاج بطل كمال الأجسام محمد سعد

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الرياضة يتكفل بعلاج بطل كمال الأجسام محمد سعد

إيمان الحصري

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن وزارة الشباب والرياضة تواصلت مع وزارة الدفاع وتكفلت بعلاج البطل المصري محمد سعد بطل كمال الأجسام، وذلك استجابة سريعة لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُعرض على قناة "دي إم سي".

وأوضحت الحصري، أنها ناشدت في حلقة أمس وزارتي الشباب والرياضة والدفاع بالتكفل بعلاج البطل محمد سعد الذي عانى من غيبوبة مفاجئة بعد نزيف في المخ، وتواصل اليوم المهندس خالد عبدالعزيز ، وزير الشباب والرياضة بالتواصل مع الفريق أول صدقي صبحي لعلاج اللاعب على نفقه الوزارة بمستشفى الجلاء العسكري.

وأشارت إلى أن الدولة لا تتدخر جهدًا في مساعدة أولادها، كما وجهت الإعلامية الشكر والتقدير للكاتب الصحفي سامي عبدالراضي رئيس قسم الحوادث بجريدة "الوطن" الذي طرح القضية.

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