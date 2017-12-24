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الوطن

مميش: مدة تشغيل كوبريي "المنسي" و"أبانوب" 10 ساعات يوميا

منذ 22 دقيقة
كتب: محمود الجمل
مميش: مدة تشغيل كوبريي "المنسي" و"أبانوب" 10 ساعات يوميا

مميش خلال التشغيل التجريبي

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مساء اليوم الأحد، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، إعلان بدء التشغيل الفعلي لكل من كوبري الشهيد أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة، بحضور اللواء سيد عزب مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأكد "مميش"، في كلمته، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس للمرحلة الثانية من مشروع الكباري العائمة وإطلاقه إشارة البدء لتشغيل الكوبريين العائمين الجديدين خطوة ناجحة نحو تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل انتقال المواد الأولية والخامات اللازمة لدعم المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مدة تشغيل الكوبريين العائمين تتراوح من 8-10 ساعات يوميًا تبدأ فور انتهاء عبور السفن، وطمأن المواطنين على ضمان سلامة العبور للمشاة والمركبات والتأمين الكامل للكوبري بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي موجهًا لهم التحية والتقدير.

وأشاد "الفريق"، بكفاءة ووطنية رجال هيئة قناة السويس وشركاتها ونجاحهم في العمل على قلب رجل واحد للانتهاء من أعمال الكباري العائمة في وقت قياسي في تسعة أشهر فقط وبأيدي مصرية 100% في رسالة واضحة على قدرة الشعب المصري على الإنجاز وتخطي الصعاب والتحديات لتحويل الأحلام إلى واقع ملموس.

وبين، أن الكباري العائمة على القناة تحقق حزمة متنوعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن تكاملها مع مخطط الدولة الطموح نحو تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بمنطقة القناة تستهدف تنمية المنطقة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد رئيس الهيئة، على أن إطلاق اسم الشهيد البطل العقيد أ.ح أحمد منسي والجندي المقاتل البطل أبانوب صابر جرجس على الكباري العائمة التي تربط سيناء بالوادي جاء تكريمًا لتضحياتهم الجليلة في الزود عن الوطن وتجسيدًا لمعاني الوحدة الوطنية والوفاء، لافتاً إلى أن الكباري العائمة القادمة ستحمل أسماء شهداء الوطن من قوات الشرطة الباسلة.

واختتم رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة تصريحه، بأن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب بالتنمية، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس لن تدخر جهدًا لتكون منارة للتنمية في منطقة القناة.

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