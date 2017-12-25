وزير النقل: محطات المترو القديمة ستستمر بالسعر الحالي

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه لا يجوز أن يدفع مستقل مترو الأنفاق لعشر محطات نفس ثمن التذكرة، الذي يدفعه مستقل القطار لمحطتين، حيث إن تعريفة النقل ستكون متدرجة، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن إجمالي عدد محطات المترو يصل إلى 77 محطة ولا يصح أن يكون السعر موحدا لمن يستقل القطار لهذا العدد من المحطات مقارنة بآخر يستقل المترو لمحطات محدودة للغاية.

وتابع: "أذكر أنني كنت ضيفا ببرنامج هنا العاصمة في شهر مايو الماضي وحديثنا حينها كان واضحا أننا سنعامل المترو في 2018 بنظام المحطات وليس هناك جديد في هذا الأمر، وستستمر بالسعر الحالي، وحديث الرئيس السيسي كان منصبا على الخطوط الجديدة".

وأشار إلى أن تحسين الخدمة يستدعي مزيدا من "التقاطر" وزيادة التقاطر تستدعي تغيير الأنظمة وهذا بحاجة إلى توفير موارد مالية، موضحًا أن هناك انخفاض في حوادث الطرق بنسبة 26 % وأعتقد أنها نسبة جديرة بلفت النظر إليها ، وهذا نتاج المشروع القومي للطرق.