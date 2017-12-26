الكرملين: اقتراح "بوتين" بشأن العفو الضريبي يحمي الشركات الروسية

أعلن الكرملين، أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تخفيض الغرامات المفروضة على الأموال التي أعيدت من الخارج هي محاولة لحماية الشركات الروسية من الانتهاكات الوحشية التي تواجهها في الغرب.

كان "بوتين" صرح بالأمس بأن موسكو يجب عليها أن تلغي الضريبة التي تفرض على الأموال المعادة إلى البلاد من الخارج وأن تجدد إعفاء الشركات من العقوبات.

وأوضح الكرملين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح الرئيس الروسي بالأمس والمقرر مناقشته في العام المقبل سيعمل على إعادة العفو الضريبي على الشركات الذي انتهى في منتصف عام 2016.