"بيطري الوادي الجديد" يواصل حملات تحصين الثروة الحيوانية

قال الدكتور شنودة توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن فرق التحصين البيطرية تواصل تنفيذ برنامج التحصين للثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف شنودة، أن فرق التحصين تنفذ البرنامج صباح غدا الأربعاء بكل من، تخلفات وحدات المنيرة والخارجة وصنعاء وبولاق والثورة، وتخلفات موط وعزب القصر والقصر والقلمون وغرب الموهوب وزراعة 11 بالكفاح والمكس القبلي والعيون بباريس وتخلفات مركز بلاط.

وأضاف مدير الطب البيطري أن المديرية تكثف حاليا الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر إنفلونزا الطيور وتوعية المواطنين وخاصة ربات المنازل بكيفية التعرف واكتشاف أي حالة قد تظهر عليها أعراض المرض، مؤكدا على أن المحافظة خالية تماما من مرض إنفلونزا الطيور.