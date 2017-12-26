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الوطن

تنفيذ برنامج "مصر الحب والسلام" في "ثقافة الوادي الجديد"

منذ 2 دقيقة
كتب: شرف غريب
تنفيذ برنامج "مصر الحب والسلام" في "ثقافة الوادي الجديد"

قوافل ثقافية بالوادي الجديد

تبدأ مديرية الثقافة بالوادي الجديد، غدا الأربعاء، تنفيذ برنامج مكثف من المحاضرات والندوات بعنوان "مصر الحب والسلام وملتقى الأديان"، وذلك بجميع المواقع الثقافية بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن المحاضرات يشارك في تنفيذها رجال الدين من الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، كرسالة حب وسلام وتأكيدا على الترابط والوحدة المجتمعية، إلى جانب إلقاء الضوء على التراث الثقافي والسياحي كأحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة 2030، وهي أحد الأهداف الأساسية للتعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتخطيط في هذا المجال، موضحًا أن برنامج الندوات والمحاضرات يتضمن 25 مؤشرا، يتم العمل من خلالهم مستهدفا كافة شرائح المجتمع.

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