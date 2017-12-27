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الوطن

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة متهمي "كنيسة أطفيح"

منذ 24 دقيقة
كتب: طارق عباس
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة متهمي "كنيسة أطفيح"

أحداث أطفيح

تبدأ محكمة جنح أطفيح، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 21 متهما بينهم مسيحي، في فتنة قرية الواصلين بمركز أطفيح، على خلفية أحداث شغب والهجوم على منزل مسيحي، بعد شائعة تحويله إلى كنيسة.

وأحالت النيابة العامة 21 متهما في القضية، بينهم 17 محبوسا، ووجهت لـ16 اتهامات، بينها "استغلال الدين كوسيلة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن يترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية والتجمهر والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتلاف عمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والضرب"، بينما اتهمت صاحب العقار بإنشاء منزل وإدارته دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

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