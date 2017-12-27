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الوطن

السكة الحديد: تشكيل لجنة فنية لفحص عروض توريد 1300 عربة قطار جديدة

منذ 19 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: تشكيل لجنة فنية لفحص عروض توريد 1300 عربة قطار جديدة

المهندس سيد سالم

أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية للبدء فى فحص وتقييم الـ7 عروض التي تلقتها الهيئة لتوريد نحو 1300 عربة قطار جديدة، موضحًا أن اللجنة ستضم ممثلين من هيئة السكة الحديد ووزارة النقل وأساتذة كليات الهندسة.

وأضاف "سالم"، لـ"الوطن"، أن المواصفات الفنية لعربات القطارات الجديدة التي تحتاجها الهيئة تم توحيدها، مشيرًا إلى أن العربات تشمل 800 عربة مميزة، و300 عربة مميزة مكيفة تكون بمواصفات العربات المميزة من حيث الشكل والتصميم لكن مكيفة، بالإضافة إلى 200 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.

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