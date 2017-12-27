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الوطن

تواضروس: نعيش في تناغم مع المسلمين.. والغرب لا يفهم علاقتنا

منذ 19 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
تواضروس: نعيش في تناغم مع المسلمين.. والغرب لا يفهم علاقتنا

البابا تواضروس

بدأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قبل قليل، زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وألقي البابا تواضروس كلمة، أعرب فيها عن سعادته بالزيارة، قائلا: "أشعر باستمرار أن اللقاء بيننا يعطي رسالة لأهلنا والعالم كله على الروح الطيبة التي تجمعنا، والتي تشهد على عمق العلاقة الموجودة، والمستمرة عبر السنين".

وأضاف تواضروس: "بعض الدول الأجنبية لا تفهم علاقتنا، لكن نحن منذ زمن بعيد ونعيش في هذا التناغم الجميل".

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