وزير السياحة يكشف سبب شحوط 8 بواخر سياحية في أسوان

علق الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، على توقف حركة البواخر النيلية بين أسوان والأقصر والعكس منذ عدة أيام، موضحًا أن انخفاض منسوب المياه في كوم أمبو تسبب في شحوط 8 بواخر سياحية.

وأضاف "راشد"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أنه تم استئناف الحركة من جديد، ولا يوجد حاليا أي مركب شاحط في تلك المنطقة، موجهًا قائدي المراكب بتفادي تلك المنطقة.

وأشار وزير السياحة إلى أنه لا يوجد أي زحام في المراكب في كوم أمبو كما ردد البعض، مشددًا على ضرورة تنظيف مجرى نهر النيل من الطمي الموجود في القاع حيث إنه كان سببًا في واقعة شحوط البواخر السياحية.