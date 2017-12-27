تسجيل الدخول

الوطن

    

*

مصادر: "الوطنية للانتخابات" بدأت في وضع خطة لتوعية الناخبين

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
مصادر: "الوطنية للانتخابات" بدأت في وضع خطة لتوعية الناخبين

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قالت مصادر قضائية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت فى وضع خطة لتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية، بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال الاستعانة بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

وأضافت المصادر، أن الهيئة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عكف حاليا على وضع مدونة للسلوك الانتخابي، تكون ملزمة لكل من المرشحين، والأحزاب السياسية ومؤيديهم في، الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

وتابعت: "تعمل الهيئة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية، على وضع الإجراءات التيسيرية، اللازمة لتمكين الأشخاص، ذوي الإعاقة من الإدلاء، بأصواتهم في الانتخابات، كما تعكف على وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي، المتعلقة بالانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها".

يذكر أنه من المتوقع، أن يتم الإعلان عن إجراءات الترشح، نهاية يناير المقبل، قبل انتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ120 يوما، وفقا للدستور.

أخبار متعلقة

7 أولويات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تشكيلها

7 أولويات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تشكيلها

7 أولويات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تشكيلها

الهيئة الوطنية للانتخابات.. حلم تحقق لنزاهة الانتخابات المقبلة

نشرت الجريدة الرسمية فى الأربعاء 11 أكتوبر الماضى القرار الجمهورى للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة «الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس ائتلاف «دعم مصر»: لدينا المؤهلات لنتحول إلى حزب سياسى.. ولا بد من تعديل وزارى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

رئيس ائتلاف «دعم مصر»: لدينا المؤهلات لنتحول إلى حزب سياسى.. ولا بد من تعديل وزارى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف سيقدم كل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترشحه لفترة رئاسية ثانية،
شوقي: "الأعلى للإعلام" ناقش اليوم معايير تغطية الانتخابات الرئاسية

شوقي: "الأعلى للإعلام" ناقش اليوم معايير تغطية الانتخابات الرئاسية

شوقي: "الأعلى للإعلام" ناقش اليوم معايير تغطية الانتخابات الرئاسية

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل