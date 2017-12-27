مصادر: "الوطنية للانتخابات" بدأت في وضع خطة لتوعية الناخبين

قالت مصادر قضائية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت فى وضع خطة لتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية، بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال الاستعانة بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها.

وأضافت المصادر، أن الهيئة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عكف حاليا على وضع مدونة للسلوك الانتخابي، تكون ملزمة لكل من المرشحين، والأحزاب السياسية ومؤيديهم في، الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

وتابعت: "تعمل الهيئة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية، على وضع الإجراءات التيسيرية، اللازمة لتمكين الأشخاص، ذوي الإعاقة من الإدلاء، بأصواتهم في الانتخابات، كما تعكف على وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي، المتعلقة بالانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها".

يذكر أنه من المتوقع، أن يتم الإعلان عن إجراءات الترشح، نهاية يناير المقبل، قبل انتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ120 يوما، وفقا للدستور.