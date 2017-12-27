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الوطن

    

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أسامة كمال: السيسي من أفضل شخصيات العام لما حققه من إنجازات

منذ 46 دقيقة
كتب: الهام زيدان
أسامة كمال: السيسي من أفضل شخصيات العام لما حققه من إنجازات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الإعلامي أسامة كمال، سؤالا لمشاهدي برنامجه "مساء dmc"، قبل نهاية عام 2017، عن شخصية هذا العام، قائلا "هل ستشعر بالقلق من اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي كأفضل شخصية لعام 2017 رغم الإنجازات التى حققها داخليا وخارجيا".

وأكمل كمال في برنامجه"مساء dmc"، الذي يبث عبر شاشة "dmc"، اليوم الاربعاء، "هل ستشعر بالقلق والخوف من اتهام بعض الناس بإنك مطبلاتي، من أختيار السيسي هو شخصية هذا العام، وستقوم بأختيار نجم منتخي مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح، والذي حقق إنجاز كبير له ولبلده.

وتابع كمال أن من ضمن شخصيات هذا العام، والذي لعب دور كبير في الإصلاح المالي وهو محافظ البنك المركزي طارق عامر.

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