تسجيل الدخول

الوطن

    

*

مصدر بـ"الآثار" يكشف سبب ارتفاع سعر تذكرة مقبرة نفرتاري لـ1000 جنيه

منذ 14 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
مصدر بـ"الآثار" يكشف سبب ارتفاع سعر تذكرة مقبرة نفرتاري لـ1000 جنيه

من المقبرة

كشفت مصدر بوزارة الآثار، سبب ارتفاع سعر تذكرة زيارة مقبرة نفرتاري، التي تبلغ 1000 جنيه.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنَّ مقبرة نفرتاري كانت مُغلقة لسنوات طويلة؛ نظرًا لكونها فريدة بما تحويه من نقوش وألوان تتأثر بالرطوبة والحرارة والأملاح الناتجة من تنفس وعرق الزوار، موضحًا أنَّ اللجنة الدائمة للآثار قرَّرت السماح بالتردد عليها وزيارتها لعدد قليل من السياح على مدار اليوم، بما لا يؤثر على المقبرة، وفي الوقت ذاته يجلب دخلًا للوزارة.

كان الكاتب عمر طاهر، انتقد الصور المتداولة، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قائلا: "مش عارف مين العبقري صاحب قرار إن تذكرة زيارة مقبرة نفرتاري ألف جنيه؟ يعني إنت مش عارف تتشملل وتجيب سياح تروح مريح كالعادة على واحد واخد عياله الأقصر وطالع بيهم جبل عشان الموظف يقوله 1000 جنيه فيلف ويرجع محرج".

وتابع: "أفهم أن التذكرة عاملة 50 دولار للخواجة ماشي.. لكن أنا كمصري إنت فاهم عملت إيه؟ ولا إنتوا م عايزينا ندخل ولا إنتوا مجانين ولا إيه حكايتكو؟". بحسب قوله. 

وتفاعل عدد كبير من رواد صفحة "طاهر" معه، مستنكرين بيع التذاكر بهذه الأسعار. 

أخبار متعلقة

محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المباني المميزة

محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المباني المميزة

محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المباني المميزة
بالصور| جامعة طنطا تستضيف اللجنة العلمية الدائمة لعلوم الجيولوجيا

بالصور| جامعة طنطا تستضيف اللجنة العلمية الدائمة لعلوم الجيولوجيا

استقبل اليوم، الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لعلوم الجيولوجيا
العناني يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لـ"الآثار" بتشكيلها الجديد

العناني يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لـ"الآثار" بتشكيلها الجديد

رحب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بأعضاء اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية، خلال اجتماعهما الأول، اليوم،
اليوم.. اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعقد اجتماع دورتها العادية

اليوم.. اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعقد اجتماع دورتها العادية

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي، اليوم، اجتماع دورتها العادية 89 برئاسة الدكتور عبدالمحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة
مناقشة خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تقنيين وضع اليد

مناقشة خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تقنيين وضع اليد

ترأس المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الاجتماع الذي حضره المهندس سيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة رئيس لجنة تقنيين
اللجنة الدائمة للآثار على طلب المركز الوطني للبحث العلمي والدراسات السكندرية

اللجنة الدائمة للآثار على طلب المركز الوطني للبحث العلمي والدراسات السكندرية

وافقت اللجنة الدائمة للآثار في جلستها الأخيرة، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الطلب المقدم من بعثة المركز الوطني لل

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل