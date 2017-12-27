مصدر بـ"الآثار" يكشف سبب ارتفاع سعر تذكرة مقبرة نفرتاري لـ1000 جنيه

كشفت مصدر بوزارة الآثار، سبب ارتفاع سعر تذكرة زيارة مقبرة نفرتاري، التي تبلغ 1000 جنيه.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنَّ مقبرة نفرتاري كانت مُغلقة لسنوات طويلة؛ نظرًا لكونها فريدة بما تحويه من نقوش وألوان تتأثر بالرطوبة والحرارة والأملاح الناتجة من تنفس وعرق الزوار، موضحًا أنَّ اللجنة الدائمة للآثار قرَّرت السماح بالتردد عليها وزيارتها لعدد قليل من السياح على مدار اليوم، بما لا يؤثر على المقبرة، وفي الوقت ذاته يجلب دخلًا للوزارة.

كان الكاتب عمر طاهر، انتقد الصور المتداولة، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قائلا: "مش عارف مين العبقري صاحب قرار إن تذكرة زيارة مقبرة نفرتاري ألف جنيه؟ يعني إنت مش عارف تتشملل وتجيب سياح تروح مريح كالعادة على واحد واخد عياله الأقصر وطالع بيهم جبل عشان الموظف يقوله 1000 جنيه فيلف ويرجع محرج".

وتابع: "أفهم أن التذكرة عاملة 50 دولار للخواجة ماشي.. لكن أنا كمصري إنت فاهم عملت إيه؟ ولا إنتوا م عايزينا ندخل ولا إنتوا مجانين ولا إيه حكايتكو؟". بحسب قوله.

وتفاعل عدد كبير من رواد صفحة "طاهر" معه، مستنكرين بيع التذاكر بهذه الأسعار.