نائبة محافظ بطرسبورج: حصيلة انفجار أمس 13 مصابا

أكدت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة بطرسبورج، أن إجمالي عدد الإصابات في حادث متجر بطرسبورج وصل إلى 13 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت ميتيانينا في تغريدة لها أن من بين المصابين خمسة أشخاص في حالة صحية متوسطة الخطورة.

وكتبت ميتيانينا تغريدتها: "إجمالي عدد الإصابات جراء الانفجار في متجر "بيريكريوستك" في شارع كاندراتيفسكي وصل إلى 13 شخصا، 5 منهم رفضوا دخول المستشفى، ليبقى 5 أشخاص في المستشفى ووضعهم متوسط الخطورة، و3 آخرين في حالة صحية لا بأس بها إلى حد ما".