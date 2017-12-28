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الوطن

    

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غدا.. قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأسوان

منذ 39 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
غدا.. قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأسوان

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 9 ساعات.

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة أسوان منذ قليل نصه كالتالي: "نظرًا للقيام بأعمال وتجارب التشغيل التجريبي الجارية حاليًا لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطات كيما 1 وكيما 2 وكيما 3 للصرف الصحي، سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق السكنية الواقعة على طريق السماد بداية من المجمع الصناعي بالعلاقي والصداقة القديمة والجديدة ومنطقة كيما السكنية وعزب كيما والسيل وحتى منطقة الجزيرة بجانب المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات بالكامل بالإضافة إلى منطقة المحمودية، وذلك من الساعة العاشرة مساءً الغد الجمعة الموافق 29/12/2017 وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي السبت الموافق 30/12/201".

وأضاف البيان: "لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة".

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