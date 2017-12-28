نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد المدينة الجامعية

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، في زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب "مدينة الأمل"، الليلة، أثناء وجبة العشاء للتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد أحوال الطلاب أثناء الامتحانات والتأكد من تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

والتقى الدكتور أشرف عبدالباسط، يرافقه خلال الجولة الدكتور محمد زهري المشرف على المدن الجامعية، الطلاب في قاعات المذاكرة واستطلع آراءهم حول الخدمات المقدمة وكذلك أي مشكلات لسرعة حلها.

وانتقل إلى استقبال مستشفى الطلبة الجامعي للتأكد من تواجد الأطباء لتقديم الرعاية العاجلة للطلاب والطالبات، وخلال الزيارة تفقد حالة أحد الطلاب المصاب بكسر في القدم، والذي تم عمل لجنة خاصة له لأداء الامتحانات الخاصة به بالمستشفى.