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الوطن

    

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"الوادي الجديد" تبيع قطعة أرض بالخارجة بـ3.5 مليون جنيه في مزاد علني

منذ 12 دقيقة
كتب: شرف غريب
"الوادي الجديد" تبيع قطعة أرض بالخارجة بـ3.5 مليون جنيه في مزاد علني

الوحدة المحلية لمركز الخارجة

نظمت محافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، مزادا علنيا لبيع 3 قطع أراضي بناء بمدينة الخارجة، تحت إشراف قضائي كامل.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جرت المزايدة على قطعة أراضي بناء واحدة بميدان البساتين، وجرت الترسية على الأعلى سعر بالمزاد، ووصل سعر المتر بها لأكثر من 25 ألف جنيه، بإجمالي 3.9 مليون جنيه للقطعة التي تبلغ مساحتها 156 مترا مربعا، وقد جرى تأجيل باقي القطع التي جري الإعلان عنها بالمرحلة الأولى إلى وقت آخر نظرا لضيق الوقت، اليوم.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن طرح هذه الأراضي بالمزاد العلني يأتي في إطار حرص المحافظة للحد من مشكلة التعديات على أراضي الدولة، وللحفاظ عليها وطرحها بالطرق القانونية وبما يتناسب مع قيمتها السوقية، وأن ذلك سيساهم في التوسع العمراني، وجذب المزيد من الاستثمار العقاري علاوة على مساهمة ذلك في زيادة الموارد المالية للمحافظة، للصرف على توفير الخدمات المختلفة وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين بالمحافظة.

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