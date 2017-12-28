موجز منتصف الليل| مقتل إرهابي بالعريش.. و"بن سلمان" يهاتف السيسي

تنشر "الوطن" موجز منتصف الليل لأهم الأنباء، حيث أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن وزارة الداخلية أعلنت مقتل إرهابي، وهروب آخر في تصدي القوات الأمنية لعمل إرهابي بالعريش.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

عاجل "الداخلية" تعلن مقتل إرهابي وهروب آخر بالعريش

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