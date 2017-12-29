موجز الظهيرة| هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان.. و5 مصابين في الحادث

تنشر "الوطن" موجزا لأهم أنباء الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان.

فيما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل باستشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

عاجل هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان

عاجل استشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

مصادر لـ"الوطن": قوات الأمن تقتل إرهابي حاول اقتحام كنيسة في حلوان

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