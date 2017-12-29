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الوطن

    

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مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

الإرهابي المقتول في الهجوم على كنيسة حلوان

قالت مصادر أمنية، أن هناك 5 إرهابيين هاجموا كنيسة حلوان، كان من بينهم إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، تمكنت قوات تأمين الكنيسة من قتله، كما قُتل إرهابيان، واستشهد ضابط ومجندين في الهجوم.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن طالبت الأهالي بعدم الخروج في نوافذ الشقق.

وهاجم مسلحون، صباح اليوم، كنيسة "مارمينا" في حلوان، وتمكنت قوات الأمن من قتل إرهابي شارك في الهجوم، وقالت مصادر أمنيّة لـ"الوطن"، إنَّ 5 مواطنين أصيبوا بينهم فرد من أمن حراسة الكنيسة، وانتقلت قيادات أمنية إلى محيط الحادث.

هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

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هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان

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