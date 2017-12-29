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الوطن

    

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مسجد وكنيسة وجامعة.. أبرز حوادث استهداف الإرهاب للمدنيين في 3 سنوات

منذ 3 دقيقة
كتب: سمر صالح
مسجد وكنيسة وجامعة.. أبرز حوادث استهداف الإرهاب للمدنيين في 3 سنوات

هجوم كنيسة مارمينا

استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، منذ قليل، وحسبما أفادت مصادر لـ"الوطن"، بأنَّ إرهابيًا يحمل سلاحًا آليًا حاول اقتحام كنيسة "مار مينا" في منطقة حلوان، لافتًا إلى أنَّ قوات الأمن تصدت للإرهابي وقتلته.

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها لاستهداف الجماعات الإرهابية للمدنيين، حيث وقعت حوادث إرهابية سابقة في السنوات القليلة الماضية استهدفت المدنيين وتتمثل أبرزها في النقاط التالية:

- 22 أكتوبر 2014

انفجرت قنبلة في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا، من بينهم رجال شرطة، وخمسة من المدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

- 2 مارس 2015

انفجرت قنبلة قرب مقر دار القضاء العالي، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين من المدنيين متأثرين بجراحهم، وإصابة 4 آخرين، و3 من رجال الشرطة.

- 28 مارس 2015

انفجرت قنبلة في محيط جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين ولا توجد وفيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بولاق العام، ومستشفى الطلبة بالجيزة.

- 24 نوفمبر 2015

استهدف تفجيران، فندقًا يقيم به القضاة بالعريش في شمال سيناء، فضلًا عن هجوم مسلح مصاحب له أحبطته قوات الأمن، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الفندق، ووقوع عدد من الإصابات.

- 26 مايو 2017

أطلق مجهولون النار على أتوبيس يقل عددا من الأقباط، وذلك في أثناء سيره على الطريق الصحراوي بالمنيا قادما من بني سويف، ما أدى لاستشهاد 26 شخصًا وإصابة 25 على الأقل.

- 15 أكتوبر2017

استشهد 6 أشخاص من بينهم اثنين من المدنيين وفرد أمن مدني و3 أمناء شرطة في تفجير استهدف مقر البنك الأهلي بشارع 23 يوليو في العريش، فيما أصيب 17 أخرين.

- 24 نوفمبر 2017

شهدت مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجد الروضة ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 شهيدًا وإصابة آخرين.

هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

مصادر: الأمن نجح في إحباط تفجير كنيسة مارمينا بحلوان

مصادر: الأمن نجح في إحباط تفجير كنيسة مارمينا بحلوان

كشفت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحبطت الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمنيا بحلوان
النيابة العامة تنتقل لإجراء معاينة في مسرح الهجوم على كنيسة حلوان

النيابة العامة تنتقل لإجراء معاينة في مسرح الهجوم على كنيسة حلوان

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان لإجراء معاينة تصورية لمكان الاشتباكات، ورفع فوارغ الطلقات
مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

قالت مصادر أمنية، أن هناك 5 إرهابيين هاجموا كنيسة حلوان، كان من بينهم إرهابي يرتدي حزاما ناسفا
عاجل| تفكيك "حزام ناسف" كان بحيازة الإرهابي المقتول أمام كنيسة حلوان

عاجل| تفكيك "حزام ناسف" كان بحيازة الإرهابي المقتول أمام كنيسة حلوان

كشفت مصادر أمنية لـ"الوطن"، أن خبراء المفرقعات في القاهرة، تمكنوا من
أول فيديو من موقع الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان

أول فيديو من موقع الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان

تنشر "الوطن" أول فيديو لموقع الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"، بمنطقة حلوان.
عاجل| مدير أمن القاهرة يصل موقع هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| مدير أمن القاهرة يصل موقع هجوم "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنية، أن هناك عددا من القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد
عاجل| إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لملاحقة منفذ هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لملاحقة منفذ هجوم "كنيسة حلوان"

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بإغلاق مداخل ومخارج القاهرة، لملاحقة منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.
مصادر: أمين شرطة من بين المصابين في الهجوم على "كنيسة حلوان"

مصادر: أمين شرطة من بين المصابين في الهجوم على "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنية، إن أمين شرطة أصيب في الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" بحلوان،
عاجل| مصادر: 5 مصابين في هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| مصادر: 5 مصابين في هجوم "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنيّة لـ"الوطن"، إنَّ خمسة مواطنين أصيبوا جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار مينا" في منطقة حلوان، من بينهم فرد من أمن حراسة الكنيسة.
عاجل| استشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

عاجل| استشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل باستشهاد ضابط ومجندين في هجوم
مصادر لـ"الوطن": قوات الأمن تقتل إرهابي حاول اقتحام كنيسة في حلوان

مصادر لـ"الوطن": قوات الأمن تقتل إرهابي حاول اقتحام كنيسة في حلوان

قالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ إرهابيًا يحمل سلاحًا آليًا حاول اقتحام كنيسة «مار مينا» في منطقة حلوان، لافتًا إلى أنَّ قوات الأمن تصدت للإرهابي وقتلته.
عاجل| هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

عاجل| هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان

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