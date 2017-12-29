مسجد وكنيسة وجامعة.. أبرز حوادث استهداف الإرهاب للمدنيين في 3 سنوات

استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، منذ قليل، وحسبما أفادت مصادر لـ"الوطن"، بأنَّ إرهابيًا يحمل سلاحًا آليًا حاول اقتحام كنيسة "مار مينا" في منطقة حلوان، لافتًا إلى أنَّ قوات الأمن تصدت للإرهابي وقتلته.

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها لاستهداف الجماعات الإرهابية للمدنيين، حيث وقعت حوادث إرهابية سابقة في السنوات القليلة الماضية استهدفت المدنيين وتتمثل أبرزها في النقاط التالية:

- 22 أكتوبر 2014

انفجرت قنبلة في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا، من بينهم رجال شرطة، وخمسة من المدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

- 2 مارس 2015

انفجرت قنبلة قرب مقر دار القضاء العالي، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين من المدنيين متأثرين بجراحهم، وإصابة 4 آخرين، و3 من رجال الشرطة.

- 28 مارس 2015

انفجرت قنبلة في محيط جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين ولا توجد وفيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بولاق العام، ومستشفى الطلبة بالجيزة.

- 24 نوفمبر 2015

استهدف تفجيران، فندقًا يقيم به القضاة بالعريش في شمال سيناء، فضلًا عن هجوم مسلح مصاحب له أحبطته قوات الأمن، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الفندق، ووقوع عدد من الإصابات.

- 26 مايو 2017

أطلق مجهولون النار على أتوبيس يقل عددا من الأقباط، وذلك في أثناء سيره على الطريق الصحراوي بالمنيا قادما من بني سويف، ما أدى لاستشهاد 26 شخصًا وإصابة 25 على الأقل.

- 15 أكتوبر2017

استشهد 6 أشخاص من بينهم اثنين من المدنيين وفرد أمن مدني و3 أمناء شرطة في تفجير استهدف مقر البنك الأهلي بشارع 23 يوليو في العريش، فيما أصيب 17 أخرين.

- 24 نوفمبر 2017

شهدت مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجد الروضة ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 شهيدًا وإصابة آخرين.