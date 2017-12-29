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الوطن

خالد عبد الغفار: الوزارة لا تملك التدخل للإفراج عن طلاب محبوسين

أمس PM 11:07
كتب: خالد الأسمر
خالد عبد الغفار: الوزارة لا تملك التدخل للإفراج عن طلاب محبوسين

خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لا تملك التدخل للإفراج عن طلاب محبوسين في قضايا سياسية مؤكدًا أن الأمر متروك للقضاء ولا تدخل في أحكامه.

وأضاف عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج "كلام تاني" مع الإعلامية رشا نبيل عبر فضائية "دريم 2" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم كل فترة بإصدار عفو رئاسي عن مجموعة من الطلاب وهو أمر متروك له.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الوزارة تقوم بدورها بالنسبة لأداء الطلاب المحبوسين لإمتحاناتهم لأنها تؤمن بأحقية هؤلاء الطلاب في أداءهم لإمتحاناتهم واستكمال مشوارهم التعليمي.

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