هنا الزاهد وحسام داغر و"الغيطي" في ضيافة "سلم نفسك"

يواصل مركز الإبداع الفني للمخرج خالد جلال -الدفعة الثالثة- عرض مسرحية "سلم نفسك"، لليلة 24 بدار الأوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة هنا الزاهد، وحسام داغر والإعلامي محمد الغيطي، الذين حرصوا على حضور العرض ليلة أمس.

وتدور أحداث عرض "سلم نفسك" حول القيم والأخلاق التي افتقدها المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث يتم عرض تلك القضايا في إطار كوميدي.

يذكر أنه تخرج من الدفعة الأولى والثانية لمركز الإبداع الفني، عددًا من نجوم الساحة الفنية بالوقت الراهن، ومن أبرزهم بيومي فؤاد ونضال الشافعي ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومحمد فراج ومحمد فهيم ومحمد ثروت وعمرو عبدالعزيز وحسام داغر.