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الوطن

اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان عشرات الجثث غرب الرقة السورية

منذ 4 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان عشرات الجثث غرب الرقة السورية

صورة أرشيفية

اُكتشفت مقبرتان جماعيتان في شمال سوريا، أمس، تضمان جثث عشرات الأشخاص الذين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوردت الوكالة "اكتشفت الجمعة مقبرتان جماعيتان فى ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين، ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة"، وعثر على المقبرتين في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأوضح قيادي ميداني لوكالة "سانا" أنه بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق في ريف الرقة الغربي من تنظيم "داعش": "وردت معلومات من الأهالي تفيد بوجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي".

وأضاف "بدلالة الاهالي، تم التوجه إلى مكان المقبرتين وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين، فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها".

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن "العمل جار على استخراج كل الجثث"، كما أوضح أحد العاملين في الدفاع المدني أن العملية قد تستغرق أياما عدة.

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