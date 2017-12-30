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الوطن

مجلس الوزراء يخصص 12 قيراطا لإقامة مدرسة في الشرقية

منذ 16 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
مجلس الوزراء يخصص 12 قيراطا لإقامة مدرسة في الشرقية

محافظ الشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 12 قيراط "والواقعة بحوض الميقات ناحية قرية بدوي – أبو الشقوق – مركز ومدينة كفر صقر" لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة عليها لخدمة الأهالي.

أوضح المحافظ، أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشددا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة، وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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