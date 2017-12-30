"التجارة" تدرس إقامة منطقة لوجيستية مصرية في روسيا

تدرس وزارة التجارة والصناعة، إقامة منطقة لوجيستية بروسيا، وقالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إنه يجري حاليا المتابعة لمقترح إقامة منطقة لوجستية بروسيا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري، وجمعية المصدريين المصريين EXPO_LINK.

وأكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي، أن الهيئة كثفت من جهودها لتعزيز أداء عملية التصدير لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات من خلال صياغة وتطوير السياسات التصديرية ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى ترويج الصادرات وتنمية وبناء القدرات التصديرية للمصدر المصري وتعزيز الروابط بين القطاع التصديري والجهات المعنية من خلال تحديث البيانات، وإتاحتها والترويج للمؤتمرات والمعارض الدولية والتأهيل والتدريب.

وقالت الشوربجي، إنه تم التنسيق لإنشاء مجلس اللوجستيات والشحن لحصر المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدريين وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتم عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لبحث سبل تفعيل دور المجلس، والتعاون بين الهيئة والمجالس التصديرية.

وأكدت الشوربجي، أن الهيئة رصدت المشاكل التي تواجه المصدرين ووضع الحلول المقترحة لتبسيط الإجراءات التصديرية، وإعداد مقترح برامج تنمية ودعم الصادرات المصرية في ضوء التجارب العالمية المختلفة، لافتةً إلى أنه تم إتاحة معلومات عن الأسواق الخارجية والشركات المستوردة لـ30 شركة، وعلى مستوى التعاون الدولي والمشاركات الدولية.

وأوضحت الشوربجي، أنه تم التنسيق والإعداد للمشاركة في فعاليات الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وتم تنظيم بعثة تجارية تتضمن إقامة منتديان للترويج للتجارة بين مصر وكل من البرازيل والأرجنتين وتم تنظيم حلقة نقاشية لعدد من الجهات الداعمة والمعنية بالتصدير في مصر بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية ITC، بهدف وضع خارطة طريق لتطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية.

وفي مجال ترويج الصادرات وتشجيع المصدرين أشارت إلى أنه تم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين "إكسبولينك" لدراسة إمكانية المشاركة بالجناح المصري بالقرية العالمية 2017-2018 بدبي، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2017 حتى 30/4/2018 وتم عقد اجتماع مع ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة، للإعداد للمشاركة المصرية في فعاليات معرض الصين للواردات الدولية المزمع عقده خلال الفترة من 5-10/11/2018، حيث تم تحديد القطاعات الإنتاجية المشاركة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه يجري حاليا الترتيب لتنظيم ورشة عمل يحضرها المنتجين المصريين المعنيين والترويج لعدد من المعارض الدولية من خلال موافاة تجمعات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين (معرض هونج كونج للأغذية، ومعرض Style Home، ومعرض "الصالون الأول").