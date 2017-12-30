العثور على سيارة ودراجة بخارية مسروقتين في البحيرة

عثرت الأجهزة الامنية بالبحيرة، اليوم، على سيارة ميكروباص ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهما في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون.

كان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على سيارة ميكروباص، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر إداري قسم شرطة كفر الدوار عن بلاغ المواطن "مصطفى.ي" مقيم بكفر الدوار.

وعثر على دراجة بخارية دون لوحات معدنية وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح مركز شبراخيت عن بلاغ "أحمد.م" المقيم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.