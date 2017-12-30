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الوطن

"سعفان": ننتظر طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري بعد الانتهاء من المشروعات

أمس PM 11:24
كتب: ماهر هنداوي
"سعفان": ننتظر طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري بعد الانتهاء من المشروعات

محمد سعفان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاقتصاد المصري على موعد مع الانجازات، بعد الانتهاء من المشروعات الكبرى التي بدأت في 2014.

وأضاف سعفان، أن هذه المشروعات ستوفر فرص العمل وستعمل على زيادة الاستثمارات، بما يحقق طفرة في الاقتصاد المصري، سترفع من شأن مصر عربيا ودوليا، وستعود بها إلى مكانتها التي تستحقها، مقدما تحية تقدير للمواطن المصري الذي تحمل نتائج القرارات الاقتصادية الصعبة بحبه للوطن وأمله في رؤية مصر في وضع أفضل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم للوزير على هامش  افتتاح فعاليات مبادرة الحوار الاجتماعي تحت عنوان "مصر أمانة بين يديك" بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، بالغربية، بحضور المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، وإبراهيم عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وخالد أبو بكر، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة للعلاقات العمل، وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

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