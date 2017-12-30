الكنيسة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث حلوان الإرهاب

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا عن حالة مصابي حادث حلوان الإرهابي الذي وقع، أمس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن هناك حالتين نقلتا إلى معهد ناصر، هما كريستين وديع وعماد، بينما تعالج الحالة الثالثة بمستشفى الإنتاج الحربي، مشيرا إلى تحسن حالة "كرستين" الطالبة بكلية الآداب، وأن رئيس جامعة حلوان وافق على تأجيل امتحاناتها.

وأضاف حليم، أنه تم إجراء عملية جراحية للمصاب الآخر "عماد" في يده ويرقد حاليًا في العناية المركزة وحالته مستقرة، مشيرًا إلى أن الحالة الثالثة لـ"عواطف" تم استئصال جزء من الأمعاء وترقد في العناية المركزة أيضًا، بينما مازالت الحالة الرابعة لمحمد السيد محمد، في مستشفى الشرطة.