وفاة شخص بعد إجراء عملية جراحية بالمنصورة.. وشقيقة يتهم الأطباء

اتهم مدرس بالدقهلية، طبيب وطاقم الأطباء والتمريض بمستشفى المنصورة، بالتسبب في مصرع شقيقه حال إجراء عملية الجيوب الأنفية بالمستشفى.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بلاغًا من "عبدالمجيد. إ"، 35 سنة، مدرس، ومقيم شارع "العسقلاني" دائرة القسم، بوفاة شقيقه "محمد"، المقيم بذات العنوان عقب إجراء عملية جراحية بالجيوب الأنفية بمستشفى المنصورة، والتي أجراها له "ت" الطبيب بذات المستشفى واتهمه وطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى بالإهمال الطبي مما تسبب عنه وفاة شقيقه.

تم إخطار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 52 أحوال القسم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.