محافظ القاهرة: انخفاض نسبة سير عربات "الكارو" بالعاصمة بنسبة 40%

أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، انخفاض نسبة سير العربات "الكارو" بالقاهرة مع تفعيل الأحياء والمرور وشرطة المرافق لقرار المحافظ الصادر عام 2017؛ بمنع سير العربات الكارو بكافة ميادين القاهرة والشوارع والمحاور الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ضبطها بالتحفظ على السيارة الخشب وتسليم الدابة لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف المحافظ، أن أعداد عربات الكارو انخفضت بنسبة 40% طبقاً للحصر الذي تم بمعرفة الأحياء والمتابعة الميدانية، والذي قدر بعدد 1718 عربة "كارو" بالقاهرة تعمل في مجالات نقل الخضر والفاكهة والحديد والأخشاب ومواد البناء والقمامة، بعد أن بدل نحو 538 سائقًا عرباتهم بتروسيكلات.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم ضبط أجهزة الأحياء 159 عربة، لافتًا إلى أن المحافظة تعاونت مع الجمعيات الأهلية بتنفيذ برنامج محو أمية لعدد 133 سائق "كارو" لمحو أميتهم لتأهيلهم لإستخراج رخص القيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء، بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة.