موجز الظهيرة| 7 مصابين في انقلاب ميكروباص.. واستنفار أمني حول الكنائس

تنشر "الوطن" موجز الثانية عشرة ظهرا، حيث قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ 7 مواطنين أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص خلف نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

فيما شهدت جميع محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني حول الكنائس ومختلف المنشآت الحيوية، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ومواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية، وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الكنائس عقب حادث حلوان الإرهابي، وإقامة مناطق آمنة حول الكنائس امتدت لمسافة 400 متر.

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"الصحة": 7 مصابين في انقلاب ميكروباص خلف نادي الصيد