"العصار" يزور إحدى مصابات حادث حلوان بالمركز الطبي للإنتاج الحربي

زار الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إحدى المصابات جراء الهجوم الإرهابي الغاشم على كنيسة مارمينا بحلوان، والتي تم نقلها للمركز الطبي التابع للوزارة.

واطمئن "العصار"، على الحالة الصحية الكاملة للمصابة، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين مثولها للشفاء التام.

وكانت المصابة "عواطف فاخوري"، 74 عامًا، أصيبت بطلق ناري في البطن ما أدى لإصابتها بتهتك بالأمعاء طوله 80 سم، وأجري لها استكشافًا بالبطن واستئصالًا لجزء من الأمعاء، وتتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة.

وأجرى وزير الإنتاج الحربي، عقب الاطمئنان على حالة المصابة، جولة تفقدية على عدد من أقسام المستشفى "العيادات الخارجية والاستقبال ووحدة الطوارئ"، للوقوف على جودة الخدمة الطبية بالمستشفى.