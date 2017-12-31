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الوطن

"العصار" يزور إحدى مصابات حادث حلوان بالمركز الطبي للإنتاج الحربي

منذ 23 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
"العصار" يزور إحدى مصابات حادث حلوان بالمركز الطبي للإنتاج الحربي

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

زار الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إحدى المصابات جراء الهجوم الإرهابي الغاشم على كنيسة مارمينا بحلوان، والتي تم نقلها للمركز الطبي التابع للوزارة.

واطمئن "العصار"، على الحالة الصحية الكاملة للمصابة، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين مثولها للشفاء التام.

وكانت المصابة "عواطف فاخوري"، 74 عامًا، أصيبت بطلق ناري في البطن ما أدى لإصابتها بتهتك بالأمعاء طوله 80 سم، وأجري لها استكشافًا بالبطن واستئصالًا لجزء من الأمعاء، وتتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة.

وأجرى وزير الإنتاج الحربي، عقب الاطمئنان على حالة المصابة، جولة تفقدية على عدد من أقسام المستشفى "العيادات الخارجية والاستقبال ووحدة الطوارئ"، للوقوف على جودة الخدمة الطبية بالمستشفى.

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إمام مسجد الروضة عن هجوم كنيسة حلوان لـ"الوطن": النفس محرم قتلها

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جامعة الفيوم تدين الحادث الإرهابي على كنيسة "مارمينا" بحلوان

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"مهندسين أسيوط" تدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابي

"مهندسين أسيوط" تدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابي

أدانت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، نقيب المهندسين بأسيوط..
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اللحظات الأخيرة في حياة "روماني وعاطف" بلسان الزبائن: شهداء في دكانتهم

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محافظ أسيوط ينعى شهداء حادث كنيسة مارمينا بحلوان

نعى المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، شهداء الوطن ممن سقطوا إثر محاولة إرهابيين استهداف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة.
محافظ قنا يدين الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

محافظ قنا يدين الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

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"الهلال الأحمر" بدمياط ينعى شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا

"الهلال الأحمر" بدمياط ينعى شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا

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برلمانيون يدنيون استهداف كنيسة حلوان: يقظة الشرطة منعت كارثة

برلمانيون يدنيون استهداف كنيسة حلوان: يقظة الشرطة منعت كارثة

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الجمعة، كنيسة مار مينا في حلوان، وأسفر عن استشهاد 9 وإصابة 7 آخرين.
محافظ القليوبية يدين حادث حلوان: "الإرهاب لا دين له"

محافظ القليوبية يدين حادث حلوان: "الإرهاب لا دين له"

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وكيل "الرياضة" بالغربية يدين الهجوم على كنيسة حلوان

وكيل "الرياضة" بالغربية يدين الهجوم على كنيسة حلوان

أدان محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بمزيد من الحزن والألم شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط
وسيم السيسي: حادث كنيسة حلوان موجه لمصر وليس للأقباط فقط

وسيم السيسي: حادث كنيسة حلوان موجه لمصر وليس للأقباط فقط

قال الدكتور وسيم السيسي المفكر والباحث في علم المصريات، إن الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان هو حادث ليس موجها للأقباط إنما هو موجه لمصر نفسها.
السودان يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان

السودان يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان

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"أوقاف كفر الشيخ": الإرهابيون لا علاقة لهم بالأديان ومصر تتعرض للحرب

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من حادث الأقصر إلى حلوان.. البنادق الآلية سلاح الإرهاب خلال 30 عاما

من حادث الأقصر إلى حلوان.. البنادق الآلية سلاح الإرهاب خلال 30 عاما

أعاد منفذ حادث كنيسة مارمينا في حلوان، اليوم، إلى الأذهان الطريقة التي كان يعتمدها الإرهابيون في التسعينيات في تنفيذ عملياتهم مستخدمين البنادق الآلية، وذلك على
نفذ 3 عمليات إرهابية في أسبوع.. من هو مرتكب هجوم كنيسة حلوان؟

نفذ 3 عمليات إرهابية في أسبوع.. من هو مرتكب هجوم كنيسة حلوان؟

كشفت وزارة الداخلية خلال بيان مساء اليوم الجمعة، عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان..
عاجل| وصول جثامين شهداء حادث حلوان وبدء صلاة الجنازة بالمطرانية

عاجل| وصول جثامين شهداء حادث حلوان وبدء صلاة الجنازة بالمطرانية

وصل منذ قليل، جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي، لمقر المطرانيه وبدء صلوات الجنازة وسط صراخ الأهالي.
بريطانيا تدين الهجوم على كنيسة حلوان

بريطانيا تدين الهجوم على كنيسة حلوان

أدان وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط إليستر بيرت الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارمينا بحلوان وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين
ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا الهجومين بـ"سيناء وحلوان"

ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا الهجومين بـ"سيناء وحلوان"

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسيسي ولأسر ضحايا الهجومين الإرهابيين
صور| "الداخلية" تكرم قيادات "أمن القاهرة" لتصديهم لإرهابي كنيسة حلوان

صور| "الداخلية" تكرم قيادات "أمن القاهرة" لتصديهم لإرهابي كنيسة حلوان

كرم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مساء اليوم الجمعة، كل من اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة
"الداخلية": منفذ هجوم حلوان متورط في "مذبحة أم كلثوم" قبل أسبوع

"الداخلية": منفذ هجوم حلوان متورط في "مذبحة أم كلثوم" قبل أسبوع

ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الإرهابي منفذ هجوم كنيسة مارمينا بحلوان، هو نفسه مٌنفذ مذبحة مقهمى أم كلثوم بالعياط، التي وقعت يوم السبت الماضي.
بالفيديو| من "القنابل" لـ"إرهابي حلوان".. المصري معروف بـ"شهامته"

بالفيديو| من "القنابل" لـ"إرهابي حلوان".. المصري معروف بـ"شهامته"

بالفيديو| من "القنابل" لـ"إرهابي حلوان".. المصري معروف بـ"شهامته"
ولي عهد أبو ظبي يعرب عن تعازيه للسيسي في حادث كنيسة حلوان

ولي عهد أبو ظبي يعرب عن تعازيه للسيسي في حادث كنيسة حلوان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات
عاجل| "الداخلية" تكشف هوية منفذ هجوم كنيسة حلوان

عاجل| "الداخلية" تكشف هوية منفذ هجوم كنيسة حلوان

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا قالت فيه أن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية منفذ هجوم كنيسة حلوان، مؤكدة أن اسمه إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، مواليد 4/7/1984
بالفيديو| مواطن "يؤذن في الناس" من المسجد لإنقاذ "كنيسة حلوان"

بالفيديو| مواطن "يؤذن في الناس" من المسجد لإنقاذ "كنيسة حلوان"

مواطن يستنجد بالأهالي من خلال ميكروفون مسجد لإنقاذ كنيسة "مارمينا"
أحيا الذكرى السنوية لابنه بكنيسة حلوان.. فاستشهد ولحق به

أحيا الذكرى السنوية لابنه بكنيسة حلوان.. فاستشهد ولحق به

"اذكر يا رب عبدك توماس عماد عبد الشهيد".. كان تمتم هذه الكلمات خلال صلاة القداس، وهو ينظر إلى صورة ابنه في مقدمة الكنيسة في ذكراه السنوية الأولى، ولا يدري ما تح
12 فيديو تلخص لحظات الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان

12 فيديو تلخص لحظات الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان

مع قرب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، في الساعة الحادية عشر صباحًا.
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أعربت السعودية، اليوم، عن إدانتها للهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان، مؤكدة وقوفها مع مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.
نقابة الزراعيين تدين الحادث الإرهابي بكنيسة حلوان

نقابة الزراعيين تدين الحادث الإرهابي بكنيسة حلوان

أدان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحادث الإرهابي البربري الذي حدث بكنيسة مارمينا بحلوان، والذي راح ضحيته شهداء الوطن من الإخوة الأقباط ورجال الشرطة
بالفيديو| رسالة غاضبة من أم كلثوم للإرهابيين: "يا خارجين ع الشعب"

بالفيديو| رسالة غاضبة من أم كلثوم للإرهابيين: "يا خارجين ع الشعب"

بالفيديو| رسالة غاضبة من أم كلثوم للإرهابيين: "يا خارجين ع الشعب"
وفد من "الأوقاف" يزور كنيسة مارمينا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الهجوم

وفد من "الأوقاف" يزور كنيسة مارمينا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الهجوم

يتوجه وفد من مشايخ وزارة الأوقاف بعد صلاة المغرب، من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بحلوان إلى كنيسة مارمينا، لتقديم واجب العزاء في شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع
بالفيديو| شجاعة شرطي في مواجهة منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان

بالفيديو| شجاعة شرطي في مواجهة منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو لمشاهد الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وكذلك لقطات إصابة الأرهاب من قبل رجال الشرطة بعد تبادل إطل
اسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الرب يحفظ بلادنا العزيزة

اسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الرب يحفظ بلادنا العزيزة

قال الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليقا على الحادث الإرهابي بكنيسة "مارمينا"، وما جاورها بحلوان، إن "الرب يحفظ بلادنا العزيزة
الأردن يدين هجوم كنيسة مارمينا الإرهابي

الأردن يدين هجوم كنيسة مارمينا الإرهابي

أدان الأردن، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان اليوم ، معربا عن تعازيه لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين
شاهد عيان بحادث "مار مينا": الأهالي شاركوا الأمن في القبض على الإرهابي

شاهد عيان بحادث "مار مينا": الأهالي شاركوا الأمن في القبض على الإرهابي

قال محمد حسن، أحد أبناء حلوان وشاهد عيان على حادث استهداف كنيسة "مار مينا"، الذي وقع صباح اليوم، إن الهجوم وقع قبل أذان الجمعة بحوالي 10 دقائق، عندما استهدف شخص
"الأعلى للثقافة" عن حادث مارمينا: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن

"الأعلى للثقافة" عن حادث مارمينا: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن

أدان المجلس الأعلى للثقافة، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع صباح اليوم الجمعة، مستهدفا كنيسة مار مينا بحلوان، مما أسفر عن استشهاد ضابط وعدد من المواطنين المسيحي
وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم المساعدات لـ"أسر ضحايا حلوان"

وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم المساعدات لـ"أسر ضحايا حلوان"

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تحرك مديرية التضامن بالقاهرة لمساندة الأهالي، وتقديم المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة القديس مارمينا بحلوا
"مستقبل وطن" يدين الهجوم على كنيسة حلوان

"مستقبل وطن" يدين الهجوم على كنيسة حلوان

أدان حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بأشد العبارات "العملية الإرهابية الغاشمة التي وقعت اليوم، في حلوان والتي استهدفت كنيسة مارمينا وأفراد القوة الأمن
برلماني: مصر لن يهدأ لها بال حتى تقضي على الإرهاب "الأعمى"

برلماني: مصر لن يهدأ لها بال حتى تقضي على الإرهاب "الأعمى"

أدان النائب مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، الحادث الإرهابي الخسيس والغادر الذي وقع اليوم الجمعة بكنيسة ماري مينا بحلوان، يؤكد أن الإرهاب
"الحركة الوطنية": يجب على كل مواطن أن يكون جنديا مقاتلا بميدان المعركة

"الحركة الوطنية": يجب على كل مواطن أن يكون جنديا مقاتلا بميدان المعركة

أكد خالد العوامي المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، أن نجاح أجهزة الأمن في التصدي للحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة حلوان دليل على يقظة رجال الشرطة لأنهم
وزير التعليم العالي عن "هجوم حلوان": مخابرات ودول تخطط لإسقاط دولتنا

وزير التعليم العالي عن "هجوم حلوان": مخابرات ودول تخطط لإسقاط دولتنا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن تحميل الخطاب الديني بعد كل حادث المسؤولية فيما يحدث من الهجمات إرهابية ليس صحيحا
"حماس" تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

"حماس" تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أدانت حركة "حماس" الفلسطينية جريمة كنيسة مار مينا بحلوان في مصر، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء،
محافظ بني سويف ينعى شهداء هجوم "كنيسة حلوان"

محافظ بني سويف ينعى شهداء هجوم "كنيسة حلوان"

نعى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، شهداء محاولة الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين
اليمن يدين الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان": نقف إلى جانب مصر

اليمن يدين الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان": نقف إلى جانب مصر

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء وحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل
"الدستور" مدين هجوم "كنيسة حلوان": لن يضعف روحنا المعنوية في محاربته

"الدستور" مدين هجوم "كنيسة حلوان": لن يضعف روحنا المعنوية في محاربته

أدان الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي وقع، اليوم الجمعة، واستهدف كنيسة "مارمينا" في حلوان، وراح ضحاياه عدد من الشهداء
سفير فلسطين بالقاهرة ينعى شهداء مصر في اعتداء كنيسة حلوان

سفير فلسطين بالقاهرة ينعى شهداء مصر في اعتداء كنيسة حلوان

نعي سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وكوادر وموظفي سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، شهداء مصر الأبرار ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم على كنيس
مصطفى بكري: حادث كنيسة حلوان محاولة لتعكير الصفو في عيد الميلاد

مصطفى بكري: حادث كنيسة حلوان محاولة لتعكير الصفو في عيد الميلاد

علق الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري على حادث كنيسة مارمينا الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم.
رئيس جامعة كفر الشيخ يدين استهداف "كنيسة حلوان": سنهزم الإرهاب

رئيس جامعة كفر الشيخ يدين استهداف "كنيسة حلوان": سنهزم الإرهاب

نعت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، شهداء الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان".
وزير العدل يوجه الطب الشرعي بسرعة إنهاء تقارير شهداء كنيسة حلوان

وزير العدل يوجه الطب الشرعي بسرعة إنهاء تقارير شهداء كنيسة حلوان

وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مصلحة الطب الشرعي بسرعة إنهاء التقارير الطبية لشهداء كنيسة حلوان، وتوجه أعضاء المصلحة من الأطباء لمستشفى النصر ومستشفى
فيديو| كاميرات مراقبة «كنيسة حلوان» ترصد تفاصيل الهجوم «كاملًا»

فيديو| كاميرات مراقبة «كنيسة حلوان» ترصد تفاصيل الهجوم «كاملًا»

حصلت «الوطن» على مقطع فيديو حصري رصدته كاميرات مراقبة كنيسة «مارمينا» في منطقة حلوان
فيديو جديد.. أخطر 10 دقائق من الهجوم الإرهابي في حلوان

فيديو جديد.. أخطر 10 دقائق من الهجوم الإرهابي في حلوان

الإرهابي الهارب يتجول بأريحية تامة حاملا سلاحه الآلي في الشارع، دون أن يظهر أي رد فعل من القلائل الذين يمرون إلى جواره.
خبراء عن استهداف "كنيسة حلوان": كنا سنشهد كارثة لولا يقظة الأمن

خبراء عن استهداف "كنيسة حلوان": كنا سنشهد كارثة لولا يقظة الأمن

استمرارا لسلسلة الهجمات الإرهابية التي يستهدف بها الإرهابيون دور العبادة،
كاميرا المحمول "أضعف الإيمان".. نفسيون: تصوير حادث حلوان مساعدة للشرطة

كاميرا المحمول "أضعف الإيمان".. نفسيون: تصوير حادث حلوان مساعدة للشرطة

مع زيادة التطور التكنولوجي، أصبح الكثيرون يعتمدون عليها في حياتهم اليومية وتوثيق الكثير من اللحظات المهمة
من "البدرشين" لـ"حلوان".. الإرهاب يستهدف الأبرياء بـ"الدراجات النارية"

من "البدرشين" لـ"حلوان".. الإرهاب يستهدف الأبرياء بـ"الدراجات النارية"

"ملثم يستقل دراجة نارية".. أصبح المشهد السابق متكررا في العديد من العمليات الإرهابية، التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين من حين لآخر، وكانت آخر تلك الأحداث، اله
محافظ الفيوم يدين الحادث الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان

محافظ الفيوم يدين الحادث الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان

أدان الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الحادث الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان في محاولة لاقتحامها وتفجيرها، والذي أسفر عن وقوع ضحايا
نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء كنيسة حلوان

نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء كنيسة حلوان

نعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات تأمين كنيسة القديس مارمينا بحلو
فيديو| من هو الشهيد "مارمينا" الذي هوجمت كنيسته في حلوان اليوم؟

فيديو| من هو الشهيد "مارمينا" الذي هوجمت كنيسته في حلوان اليوم؟

تعرضت كنيسة الشهيد مار مينا بحلوان، صباح اليوم، لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين، أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، فمن هو الشهيد مار مينا
"المهن التعليمية" تدين الجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

"المهن التعليمية" تدين الجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أدانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العملية الإرهابية الخسيسة، التي وقعت على كنيسة "مارمينا" في مد
كرم جبر: "الإرهابيون مجانين"

كرم جبر: "الإرهابيون مجانين"

علق كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على حادث كنيسة "مارمينا" بحلوان
سفارة ألمانيا تدين حادث "كنيسة حلوان": "نشاطركم الأحزان"

سفارة ألمانيا تدين حادث "كنيسة حلوان": "نشاطركم الأحزان"

أدانت السفارة الألمانية في القاهرة بشدة، الإعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم في حلوان، وقالت: "ليس هناك ما يبرر أبدا الاعتداءات على مصلين سلميين من أي ديانة"
"كمل يا سيسي" تطالب شبابها بحماية الكنائس بالتعاون مع الأمن

"كمل يا سيسي" تطالب شبابها بحماية الكنائس بالتعاون مع الأمن

أدانت حملة "كمل يا سيسي" الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان، صباح اليوم
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا فى مدينة حلوان، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين
إسرائيل تدين هجوم "كنيسة حلوان": الإرهاب لا دين له

إسرائيل تدين هجوم "كنيسة حلوان": الإرهاب لا دين له

أدانت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في حلوان، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنعي السفارة أسر الض
"الوطنية للصحافة" للمسيحيين: لا تحزنوا كنائسكم في قلوب المصريين

"الوطنية للصحافة" للمسيحيين: لا تحزنوا كنائسكم في قلوب المصريين

قدّم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعازي للإخوة المسيحيين في حادث كنيسة مارمينا بحلوان.
جنازة جماعية لشهداء كنيسة حلوان

جنازة جماعية لشهداء كنيسة حلوان

قررت الكنيسة إقامة جنازة جماعية لشهداء الحادث الإرهابي، الذي استهدف كنيسة مارمينا
الهيئة الوطنية للصحافة: مواقع التواصل الاجتماعي تحت سيطرة الإرهابيين

الهيئة الوطنية للصحافة: مواقع التواصل الاجتماعي تحت سيطرة الإرهابيين

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه يجب الحذر في التعالم مع وسائل التواصل الاجتماعي.
"تعليم الدقهلية" ينعى شهداء حادث حلوان الإرهابي

"تعليم الدقهلية" ينعى شهداء حادث حلوان الإرهابي

تقدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري وأسر شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين رحلوا اليوم أثر الحادث ا
شهيدة جديدة في هجوم "كنيسة حلوان"

شهيدة جديدة في هجوم "كنيسة حلوان"

استشهدت نيرمين صادق (35 عاما)، إحدى ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" في حلوان، منذ قليل، متأثرة بإصابتها.
فرنسا تدين حادث "كنيسة حلوان": نقف مع مصر في مواجهة الإرهاب

فرنسا تدين حادث "كنيسة حلوان": نقف مع مصر في مواجهة الإرهاب

أدان سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه حادث كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة، والذي أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين
شيرين عبدالوهاب عن "هجوم حلوان": "ربنا يحميكي يا بلدي من الإرهاب"

شيرين عبدالوهاب عن "هجوم حلوان": "ربنا يحميكي يا بلدي من الإرهاب"

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أهالي شهداء حادث كنيسة مارمينا الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في حلوان
"الوزراء" يدين الهجوم الإرهابي ويتابع تطورات الحادث

"الوزراء" يدين الهجوم الإرهابي ويتابع تطورات الحادث

أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي سعى اليوم لاستهداف كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ومن القوة الأمنية المكلف
برلماني: الإرهاب يستهدف مصر وكلنا دروع لحماية كنائسنا

برلماني: الإرهاب يستهدف مصر وكلنا دروع لحماية كنائسنا

قال النائب عاطف عبدالجواد، إن الإرهاب لا يستهدف الأقباط وإنما يتسهدف إسقاط مصر وأمنها.
"الصحة" عن حالات "هجوم حلوان" الحرجة: أمين شرطة وسيدة ورجل

"الصحة" عن حالات "هجوم حلوان" الحرجة: أمين شرطة وسيدة ورجل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه يوجد 2 من المصابين في مستشفى النصر للتأمين الصحي، بينهما أمين
وزير الأوقاف يشيد بيقظة قوات تأمين الكنائس في حلوان

وزير الأوقاف يشيد بيقظة قوات تأمين الكنائس في حلوان

أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، ظهر اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين
"شباب التجمع": أجراس الكنائس ستدق لنشر المحبة رغم أنف المتطرفين

"شباب التجمع": أجراس الكنائس ستدق لنشر المحبة رغم أنف المتطرفين

علق عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع، على الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا
"أمين اللجنة التشريعية": المصريون يواجهون الإرهاب وقوى الشر لن تنتصر

"أمين اللجنة التشريعية": المصريون يواجهون الإرهاب وقوى الشر لن تنتصر

"أمين اللجنة التشريعية": المصريون يواجهون الإرهاب وقوى الشر لن تنتصر
الكنيسة: لم يتحدد موعد جنازة شهداء "مارمينا" حتى الآن

الكنيسة: لم يتحدد موعد جنازة شهداء "مارمينا" حتى الآن

الكنيسة: لم يتحدد موعد جنازة شهداء "مارمينا" حتى الآن
محافظ كفر الشيخ ينعى شهداء كنيسة مارمينا في حلوان

محافظ كفر الشيخ ينعى شهداء كنيسة مارمينا في حلوان

نعى اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية
السيسي يوجه بتقديم الرعاية لأسر شهداء ومصابي هجوم "كنيسة حلوان"

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لأسر شهداء ومصابي هجوم "كنيسة حلوان"

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان صباح اليوم، والذي أسفر عن وقوع شه
الوطنية للصحافة: الإرهابيون لن ينجحوا في صناعة الوهم

الوطنية للصحافة: الإرهابيون لن ينجحوا في صناعة الوهم

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن جرائم الإرهابيين لن تفسد فرحة المصريين بالعام الجديد ولن تضعف الروح المعنوية، ولن يزرعوا في قلوب الناس ذرة من الخوف ولن ينجحوا ف
الإمام الأكبر يدعو المسلمين لمشاركة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد

الإمام الأكبر يدعو المسلمين لمشاركة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد

الإمام الأكبر يدعو المسلمين لمشاركة إخوتهم الأقباط في الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام
كاهن بمطرانية حلوان يكشف عن تفاصيل الهجوم على كنيسة مارمينا

كاهن بمطرانية حلوان يكشف عن تفاصيل الهجوم على كنيسة مارمينا

قال القس دافيد نبيل، أحد كهنة إيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس، لـ"الوطن"، إن الهجوم الإرهابي
من "المولد النبوي" لـ"ميلاد المسيح".. الإرهاب يفسد فرحة المصريين

من "المولد النبوي" لـ"ميلاد المسيح".. الإرهاب يفسد فرحة المصريين

دائما ما اعتاد الإرهاب اختيار مناسبات دينية ينتظرها المصريون، كل عام، لتعصف أصابعه الغادرة باحتفالات المصريين بتلك الأيام العطرة،
"دفاع النواب": الهجوم على الكنائس في هذا التوقيت ممنهج

"دفاع النواب": الهجوم على الكنائس في هذا التوقيت ممنهج

أدان اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهدف
"الأزهر" يحذر من هجمات إرهابية محتملة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد

"الأزهر" يحذر من هجمات إرهابية محتملة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من هجمات إرهابية محتملة توعد تنظيم
"النمنم" عن حادث "كنيسة حلوان": "بيضربوا بكل معاني الوطنية عرض الحائط"

"النمنم" عن حادث "كنيسة حلوان": "بيضربوا بكل معاني الوطنية عرض الحائط"

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن حادث كنيسة "مارمينا" بحلوان يعكس مدى يقظة رجال الأمن في التعامل مع تلك العمليات الإرهابية
وزير الثقافة: "كل زعماء الإرهاب متعلمين"

وزير الثقافة: "كل زعماء الإرهاب متعلمين"

علّق حلمي النمنم، وزير الثقافة على حادث كنيسة "مار مينا" الإرهابي بحلوان،
المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان وينعى شهداء الحادث

المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان وينعى شهداء الحادث

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت كنيسة "مارمينا"
الكنيسة الكاثوليكية: "هجوم حلوان" لن يطفئ الفرحة بميلاد المسيح

الكنيسة الكاثوليكية: "هجوم حلوان" لن يطفئ الفرحة بميلاد المسيح

الكنيسة الكاثوليكية تغزي البابا تواضروس
السفارة الأمريكية تدين حادث "كنيسة حلوان"

السفارة الأمريكية تدين حادث "كنيسة حلوان"

أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة، الهجوم الإرهابي الواقع على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة
رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي "كنيسة حلوان"

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي "كنيسة حلوان"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى (القاهرة - عين شمس - حلوان)
أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة مار مينا في حلوان
فيديو| صناديق الموتى وحذاؤه وعكازه.. كل ما تبقى من «عم وديع العجايبي»

فيديو| صناديق الموتى وحذاؤه وعكازه.. كل ما تبقى من «عم وديع العجايبي»

لم يتبق سوى ذلك الكفن المخضب بالدماء، وأشلاء وكرسيه وعكازه، وصناديق الموتى، داخل ذلك الدكان الذي سقط فيه عم "وديع القس مينا"، العامل في محل صناديق الموتى المواج
نائبة بورسعيد تدين حادث "كنيسة حلوان"

نائبة بورسعيد تدين حادث "كنيسة حلوان"

نائبة بورسعيد تدين حادث "كنيسة حلوان"
رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث كنيسة حلوان وينعى شهداء العريش

رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث كنيسة حلوان وينعى شهداء العريش

أدان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصلون صباح اليوم بكنيسة مارمينا بحلوان، والذي أدى لوقع عدد من الشهداء وا
إسماعيل نصر الدين: قيادات الكنيسة بحلوان أكدوا أن دماءنا فداء أمن مصر

إسماعيل نصر الدين: قيادات الكنيسة بحلوان أكدوا أن دماءنا فداء أمن مصر

إسماعيل نصر الدين: قيادات الكنيسة بحلوان أكدوا أن دماءنا فداء أمن مصر
برلماني: استهداف "كنيسة حلوان" عمل خسيس غادر جبان

برلماني: استهداف "كنيسة حلوان" عمل خسيس غادر جبان

قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان عمل خسيس غادر جبان، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال ا
رئيس جامعة بني سويف يدين الهجوم على كنيسة حلوان ويصفه بـ"الخسيس"

رئيس جامعة بني سويف يدين الهجوم على كنيسة حلوان ويصفه بـ"الخسيس"

أدان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمزيد من الحزن والألم شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من قداس ال
تفاصيل الهجومين الإرهابيين على كنيسة ومحل للأقباط بحلوان

تفاصيل الهجومين الإرهابيين على كنيسة ومحل للأقباط بحلوان

نجحت قوات الأمن المعينة لحراسة كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس للأقباط الارثوذكس بمنطقة حلوان في القاهرة، اليوم، في إحباط هجوم انتحاري كان يستهدف الكنيسة و
عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه صباح اليوم، تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته إجتياز النطاق الأم
عاجل| "أمن الدولة" تبدأ التحقيق في هجوم "كنيسة حلوان" الإرهابي

عاجل| "أمن الدولة" تبدأ التحقيق في هجوم "كنيسة حلوان" الإرهابي

كلّف النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة
"المصريين الأحرار": حادث حلوان "خسيس".. ومنفذوه يسعون لإسقاط الدولة

"المصريين الأحرار": حادث حلوان "خسيس".. ومنفذوه يسعون لإسقاط الدولة

قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالبرلمان إن العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة حلوان اليوم عمل خسيس وجبان، موضحًا أن الإرها
صورة الإرهابي الذي حاول اقتحام "كنيسة حلوان"

صورة الإرهابي الذي حاول اقتحام "كنيسة حلوان"

نشرت قناة "إكسترا نيوز" صورة للإرهابي الذي حاول اقتحام كنيسة "مار مينا" بحلوان.
بالتواريخ| قبل حادث "كنيسة حلوان".. أبرز العمليات الإرهابية في 2017

بالتواريخ| قبل حادث "كنيسة حلوان".. أبرز العمليات الإرهابية في 2017

منذ ثورة 30 يونيو 2013، أريقت دماء الكثير من المصريين الأبرياء وأبناء الشرطة والقوات المسلحة، بفعل العمليات الإرهابية الدنيئة، التي استباحت كل شبر من أراضي الدو
نقيب المحامين يدين استهداف كنيسة بحلوان.. ويؤكد: مخطط الإرهاب لن يفلح

نقيب المحامين يدين استهداف كنيسة بحلوان.. ويؤكد: مخطط الإرهاب لن يفلح

أدان سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، استهداف كنيسة مارمينا بحلوان، من قبل إرهابيين مما أدى لسقوط 6 شهداء، و5 مصابين، بينهما 3 عناصر من قوا
"المؤتمر": الشعب بأكمله يقف أمام قوى الإرهاب الغاشم

"المؤتمر": الشعب بأكمله يقف أمام قوى الإرهاب الغاشم

استنكر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، المحاولة الإرهابية الإجرامية الفاشلة، التي أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين
بالتواريخ| في 6 سنوات.. حوادث استهداف الأقباط "قداس العيد يتحول عزاء"

بالتواريخ| في 6 سنوات.. حوادث استهداف الأقباط "قداس العيد يتحول عزاء"

أعاد استهداف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدا في تمام الساعة الحادية عشر، إلى الأذهان، اعتداءات مماثلة استهدفت
"الأرثوذكسية" تعلن أسماء عدد من شهداء "كنيسة حلوان"

"الأرثوذكسية" تعلن أسماء عدد من شهداء "كنيسة حلوان"

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا بشأن الاعتداء على كنيسة الشهيد مارمينا ومحلا يملكه مسيحي في حلوان.
صور جديدة لآثار الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

صور جديدة لآثار الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

تنشر «الوطن» صورًا جديدة لآثار الهجوم على كنيسة «مار مينا» في حلوان والذي أسفر عن استشهاد 9 ، بالإضافة إلى مقتل الإرهابي منفذ العملية.
المتحدث الرسمي لـ"الصحة": مقتل أحد منفذي هجوم "كنيسة حلوان".. واستشهاد 9 بينهم أمين شرطة

المتحدث الرسمي لـ"الصحة": مقتل أحد منفذي هجوم "كنيسة حلوان".. واستشهاد 9 بينهم أمين شرطة

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،
"مدبولي" يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي كنيسة حلوان

"مدبولي" يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي كنيسة حلوان

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الحادث حلوان، وذلك حسبما افادت قناة "DMC" في نبأ عاجل لها.
عاجل| تشكيل فريق من النيابة لمباشرة التحقيقات في حادث كنيسة حلوان

عاجل| تشكيل فريق من النيابة لمباشرة التحقيقات في حادث كنيسة حلوان

أمر النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في حادث إحباط هجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وذلك حسبما أفادت قناة "DMC" في نبأ عاجل لها.
"الإفتاء": من يعتدي على الكنائس خصيم للنبي يوم القيامة

"الإفتاء": من يعتدي على الكنائس خصيم للنبي يوم القيامة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من
عاجل| "الصحة": 9 شهداء و10 مصابين في حادث كنيسة حلوان

عاجل| "الصحة": 9 شهداء و10 مصابين في حادث كنيسة حلوان

صرح مستشار وزير الصحة بإستشهاد 9 شهداء ووقوع 10 مصابين في حادث كنيسة مار مينا بحلوان، وذلك حسبما قالت قناة "DMC" في نبأ عاجل لها.
عاجل| القبض على أحد منفذي هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| القبض على أحد منفذي هجوم "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنية إن قوات الامن بالقاهرة، تمكنت ضبط أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وضبط بحيازته بندقية آلية وكمية من الطلقات الناري
برلماني يشيد بيقظة الأمن وتصديه للهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

برلماني يشيد بيقظة الأمن وتصديه للهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بجهود رجال الشرطة المصرية لتصديهم صباح اليوم الجمعة، لمحاولة إرهابيين اقتحام كنيسة مارمينا بحلوان
بالفيديو والصور| التفاصيل الكاملة لحادث "كنيسة حلوان"

بالفيديو والصور| التفاصيل الكاملة لحادث "كنيسة حلوان"

رغم القدسية الشديدة التي تتمتع بها الكنائس والمساجد في مصر والعالم أجمع، وهيبتها الضخمة داخل نفوس الكثيرون، إلا أنها منذ ثورة 30 يونيو 2013
صور جديدة من موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

صور جديدة من موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

تنشر "الوطن" صورا جديدة من موقع الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان.
مصادر كنسية: تفريغ كاميرات مراقبة "كنيسة حلوان" للتعرف على الإرهابيين

مصادر كنسية: تفريغ كاميرات مراقبة "كنيسة حلوان" للتعرف على الإرهابيين

قالت مصادر كنسية لـ"الوطن" إن كاميرات المراقبة الخاصة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان قد رصدت الهجوم الإرهابي الذي استهدفها صباح اليوم، وإحباط قوات الأمن لل
بث مباشر| موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

بث مباشر| موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

تقدم "الوطن" بثا مباشرا من موقع الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان.
تايم لاين| بين المسجد والكنيسة.. الإرهاب ينثر الدماء داخل دور العبادة

تايم لاين| بين المسجد والكنيسة.. الإرهاب ينثر الدماء داخل دور العبادة

رغم القدسية الشديدة التي تتمتع بها دور العبادة في مصر والعالم أجمع، وهيبتها الضخمة داخل نفوس الكثيرون، إلا أنها منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومع ارتفاع وتيرة العنف ب
آخرها هجوم "كنيسة حلوان".. أبرز الحوادث الإرهابية الواقعة يوم الجمعة

آخرها هجوم "كنيسة حلوان".. أبرز الحوادث الإرهابية الواقعة يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم مبارك وله فضل كبير عن سائر أيام الأسبوع، فضلًا عن أنه عيد أسبوعي لدى المسلمين، قبل أن يحاول الإرهابيين أن يحولوه من يوم البركة إلى يوم الدماء
عاجل| تمشيط منطقة حادث كنيسة حلوان والظهير الصحراوي لضبط الإرهابيين

عاجل| تمشيط منطقة حادث كنيسة حلوان والظهير الصحراوي لضبط الإرهابيين

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها بدء عمليات تمشيط لمنطقة حادث كنيسة حلوان والظهير الصحراوي لضبط الإرهابيين الهاربين
عاجل| استنفار أمني على الكنائس بالجيزة بالتزامن مع هجوم كنيسة حلوان

عاجل| استنفار أمني على الكنائس بالجيزة بالتزامن مع هجوم كنيسة حلوان

قالت مصادر أمنية، إن اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، كثف الخدمات الأمنية على الكنائس وأجرى جولة مفاجئة بصحبة فريق من المفرقعات
"الصحة": نقل شهداء ومصابي هجوم الكنيسة لـ"النصر" و"حلوان العام"

"الصحة": نقل شهداء ومصابي هجوم الكنيسة لـ"النصر" و"حلوان العام"

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة لموقع حادث استهداف كنيسة في حلوان
عاجل| "متحدث الصحة": مصابين في حالة خطرة في "استهداف الكنيسة"

عاجل| "متحدث الصحة": مصابين في حالة خطرة في "استهداف الكنيسة"

عاجل| "متحدث الصحة": مصابين في حالة خطرة في "استهداف الكنيسة"
عاجل| وصول جثامين أمين شرطة و3 مواطنين في حادث كنيسة حلوان للمشرحة

عاجل| وصول جثامين أمين شرطة و3 مواطنين في حادث كنيسة حلوان للمشرحة

أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان، بوصول جثمان أمين شرطة، و3 مواطنين إلى مشرحة من حادث حلوان الإرهابي
عاجل| "الصحة": الحصر المبدئي لاستهداف "كنيسة حلوان" 5 مصابين و5 شهداء

عاجل| "الصحة": الحصر المبدئي لاستهداف "كنيسة حلوان" 5 مصابين و5 شهداء

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصر المبدئي لشهداء ومصابي استهداف كنيسة
مسجد وكنيسة وجامعة.. أبرز حوادث استهداف الإرهاب للمدنيين في 3 سنوات

مسجد وكنيسة وجامعة.. أبرز حوادث استهداف الإرهاب للمدنيين في 3 سنوات

استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، منذ قليل، وحسبما أفادت مصادر لـ"الوطن"، بأنَّ إرهابيًا يحمل سلاحًا آليًا حاول اقتحام كنيسة "مار مينا"
مصادر: الأمن نجح في إحباط تفجير "كنيسة حلوان"

مصادر: الأمن نجح في إحباط تفجير "كنيسة حلوان"

كشفت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحبطت الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمنيا بحلوان
النيابة العامة تنتقل لإجراء معاينة في مسرح الهجوم على كنيسة حلوان

النيابة العامة تنتقل لإجراء معاينة في مسرح الهجوم على كنيسة حلوان

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان لإجراء معاينة تصورية لمكان الاشتباكات، ورفع فوارغ الطلقات
مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

مصادر: 5 إرهابيين نفذوا الهجوم على كنيسة حلوان.. والأمن يقتل 3 منهم

قالت مصادر أمنية، أن هناك 5 إرهابيين هاجموا كنيسة حلوان، كان من بينهم إرهابي يرتدي حزاما ناسفا
عاجل| تفكيك "حزام ناسف" كان بحيازة الإرهابي المقتول أمام كنيسة حلوان

عاجل| تفكيك "حزام ناسف" كان بحيازة الإرهابي المقتول أمام كنيسة حلوان

كشفت مصادر أمنية لـ"الوطن"، أن خبراء المفرقعات في القاهرة، تمكنوا من
أول فيديو من موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

أول فيديو من موقع الهجوم الإرهابي على "كنيسة حلوان"

تنشر "الوطن" أول فيديو لموقع الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"، بمنطقة حلوان.
عاجل| مدير أمن القاهرة يصل موقع هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| مدير أمن القاهرة يصل موقع هجوم "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنية، أن هناك عددا من القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد
عاجل| إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لملاحقة منفذ هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لملاحقة منفذ هجوم "كنيسة حلوان"

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بإغلاق مداخل ومخارج القاهرة، لملاحقة منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.
مصادر: أمين شرطة من بين المصابين في الهجوم على "كنيسة حلوان"

مصادر: أمين شرطة من بين المصابين في الهجوم على "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنية، إن أمين شرطة أصيب في الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" بحلوان،
عاجل| مصادر: 5 مصابين في هجوم "كنيسة حلوان"

عاجل| مصادر: 5 مصابين في هجوم "كنيسة حلوان"

قالت مصادر أمنيّة لـ"الوطن"، إنَّ خمسة مواطنين أصيبوا جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار مينا" في منطقة حلوان، من بينهم فرد من أمن حراسة الكنيسة.
عاجل| استشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

عاجل| استشهاد ضابط ومجندين في هجوم إرهابي على كنيسة بحلوان

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل باستشهاد ضابط ومجندين في هجوم
مصادر لـ"الوطن": قوات الأمن تقتل إرهابي حاول اقتحام كنيسة في حلوان

مصادر لـ"الوطن": قوات الأمن تقتل إرهابي حاول اقتحام كنيسة في حلوان

قالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ إرهابيًا يحمل سلاحًا آليًا حاول اقتحام كنيسة «مار مينا» في منطقة حلوان، لافتًا إلى أنَّ قوات الأمن تصدت للإرهابي وقتلته.
عاجل| هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

عاجل| هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

استهدف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا في منطقة حلوان.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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