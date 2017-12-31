مرصد الإفتاء: صحيفة "داعش" تمهِّد لإعلان مقتل زعيمها "البغدادي"

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، أن صحيفة النبأ التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تمهِّد للإعلان الصريح عن مقتل أبي بكر البغدادي زعيم التنظيم.

وأوضح المرصد، في بيان صادر اليوم أن تحليل العدد الأخير، رقم 112 الصادر يوم الخميس الماضي من صحيفة النبأ -وهي صحيفة أسبوعية يصدرها ما يُسمى "ديوان الإعلام المركزي" أحد أهم الأبواق الإعلامية في الجهاز الدعائي لتنظيم داعش الإرهابي - يشير إلى قرب إعلان التنظيم مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي.

وأضاف المرصد، أن افتتاحية العدد نقلت بعضًا من عباراته في تحفيز عناصر التنظيم لرصد الأعداء وقتلهم، وأردفته بقولها: "تقبله الله" ثلاث مرات، وهي عبارة لا تقال في معظم الأحوال إلا لمن مات أو قُتل أو من يعتبره القريبون منه شهيدًا، حسب المرصد.

ولفت المرصد إلى أن الصحيفة ذاتها في تقريرها في ذات العدد عن عملية استهداف مقر الاستخبارات الأفغانية الأخيرة وضعت صورة كبيرة لأحد عناصرها واسمه محسن الخراساني واصفة إياه بالشهيد وأتبعته بعبارة: "تقبله الله".

وتابع المرصد، أن الصحيفة أيضًا أبرزت نقولات عن أبي مصعب الزرقاوي أحد قيادات القاعدة الذي قُتل عام 2006 في ضربة جوية أو بالرصاص أو بكليهما يتحدث فيها عما لاقاه الرسول والأنبياء والصحابة من ابتلاء وما "حدث لأسد الله وأسد رسوله (حمزة)؛ لقد بُقر بطنه وأخرجت كبده ومُثل به"؛ ما يشير لإعداد عناصر التنظيم لتقبل نبأ مقتل زعيمهم البغدادي.