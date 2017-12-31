القبض على عاطلين بحيازتهما 354 قرصا مخدرا في الوراق

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطلين بحوزتهما 354 قرصا مخدرا أثناء مرورهما بكمين أمني في الوراق.

وكشفت تحريات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، عن أن المتهمين سبق اتهامهما في 4 قضايا سرقات بالإكراه واتجار بالمخدرات، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.