محافظ الشرقية يوجه برفع ناتج تطهير الترع والمجاري المائية

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لرفع ناتج تطهير الترع والمجاري المائية حتى لا تتحول لمقالب قمامة تضر البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الأسبوعي والمنعقد بمركز بلبيس، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام، والمهندس عارف عبدالمجيد رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومديري المديريات الخدمية والإدارات النوعية.

واستعرض الاجتماع عمل قطاعات الكهرباء والري والطرق والتموين والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز.