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الوطن

بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين

منذ 56 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين

شهدت فنادق مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، بحضور آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وشهدت مدينة الغردقة توافد السائحين الأجانب من قرابة ٢٥ جنسية، لقضاء الاحتفالات على شواطئ البحر الاحمر، وأقامت الفنادق والمنشآت السياحية مخيمات الاحتفال بتقديم مختلف الفقرات الفنية.

وشهدت مدن المحافظة، إجراءات أمنية مشددة ورفع درجة الاستعداد، استعدادا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية التي تنظمها الفنادق والمنتجعات السياحية.

وشددت الأجهزة الأمنية، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد، من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس.

وشنت شرطة السياحة عدة حملات للتفتيش على إجراءات، تأمين الفنادق والقرى السياحية، متابعة تشغيل كاميرات المراقبة وعدم تعطلها.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية، على الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالًا حتى حلايب جنوبا.

ووجه اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن والجهات التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بالاستعدادت الكاملة لاستقبال احتفالات، رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل كل شوارع وميادين المحافظة، لاستقبال العام الجديد بمنظور رائع ومميز خاص بالمحافظة.

بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين
بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين
بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين
بالصور| فنادق الغردقة تحتفل برأس السنة الجديدة بحضور السائحين

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