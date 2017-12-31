إحالة مديرة مدرسة بقنا للمحاكمة التأديبية بسبب سجل الحضور والانصراف

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 258 لسنة 59 قضائية عليا، مدير إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة قنا للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامها بالتوقيع للمدرسين في سجل الحضور والانصراف، رغم عدم تواجدهم بالمدرسة.

وأكد تقرير الإتهام أن فاطمة عبدالرسول محمد، مديرة مدرسة الأشراف البحرية الإعدادية بقنا، خالفت القواعد والأحكام المنظمة للحصول على الإجازات وسلكت في تصرفاتها مسلكا غير لائقا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها، وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة انقطعت عن العمل بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وبالمخالفة للتعليمات، ورغم ذلك وقعت لنفسها ولعدد 34 موظفا بالمدرسة يوم انقطاعها بما يفيد حضورهم للمدرسة، على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للتعليمات.