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الوطن

رفيق رحلة علاج إبراهيم نافع يكشف أمنيته الأخيرة: كان نفسه يموت في مصر

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
رفيق رحلة علاج إبراهيم نافع يكشف أمنيته الأخيرة: كان نفسه يموت في مصر

الكاتب الراحل إبراهيم نافع

قال محمد عبدالراشد، صحفي مصري يعمل بالإمارات، إنه من المتوقع عودة جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة قادمًا من الإمارات.

وأضاف "عبدالراشد"، الذي رافق إبراهيم نافع في أيامه الأخيرة، لـ"الوطن"، "لسة الإجراءات بتتم، واحتمال يسافر مساء اليوم"، متابعًا "آخر كلام قالهولنا لما كنا بنزوره أو أي حد من الزملاء يزوره، إنه كان نفسه يكون في مصر، وآخر أمنية له إنه يموت في مصر لكنها لم تتحقق"، مشيرًا إلى أن الكاتب الراحل كان يتمنى أن أن يعيش أيامه الأخيرة في بلده مصر.

وأوضح "عبدالراشد"، أن عددا من كبار الصحفيين حاولوا إثارة موضوع عودة "نافع" إلى مصر قبل موته ليعالج بها، ومنهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لكن دون جدوى.

وتوفي إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، في الواحدة من صباح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إجراء عملية استئصال جزء كبير من الجهاز الهضمي.

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