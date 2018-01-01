إحالة 3 من مراقبي الحسابات بجامعة عين شمس للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسؤولين من مراقبي الحسابات بجامعة عين شمس للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت حصولهما على مكافآت مالية بالمخالفة للقرارات الوزارية وبدون وجه حق.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 265 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا اللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن "م. ح. ح"، مديرة حسابات بجهاز مدينة بدر تقاضت خلال فترة عملها مديرًا للحسابات بجامعة عين شمس مبلغ 2510 جنيهاتـ وتقاضى "أ. ص. ع"، مدير حسابات مستشفى التأمين الصحي خلال عمله وكيلاً لحسابات الجامعة مبلغ 2642 جنيهًا وتقاضى "م. م. ع"، مدير الحسابات قبل إحالته للمعاش مبلغ 3435 جنيهاً، في صورة مكافآت من الجهة الخاضعة لرقابتهم المالية بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.